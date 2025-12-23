RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam )


RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam )

L’annonce par les avocats d’Ousmane Sonko d’une possible révision de sa condamnation définitive pour diffamation à l’encontre de Mame Mbaye Niang, après validation de la demande par la ministre de la Justice, soulève une interrogation fondamentale : un dossier définitivement jugé par la Cour suprême sénégalaise peut-il être rouvert sans porter atteinte aux principes essentiels de l’État de droit ?
 

En droit, la révision d’une décision pénale devenue définitive constitue une procédure exceptionnelle, strictement encadrée. Elle n’est admise que dans des hypothèses précises, au premier rang desquelles figure l’apparition d’un fait nouveau, décisif, inconnu des juges au moment du procès, et de nature à établir l’innocence du condamné. Cette exigence n’est ni accessoire ni formelle : elle constitue l’ultime garantie contre l’arbitraire et l’instrumentalisation de la justice.
 

Or, à ce stade, aucun élément sérieux n’a été porté à la connaissance du public permettant d’établir l’existence d’un tel fait nouveau. Le rapport présenté comme tel pose, au contraire, une difficulté majeure : s’il avait existé et été disponible au moment où les propos incriminés ont été tenus, il ne saurait être qualifié de fait nouveau. À l’inverse, s’il n’était ni existant ni accessible à cette époque, il confirme que les accusations formulées n’étaient étayées par aucun document probant. Cette contradiction est centrale et soulève une question simple mais déterminante : comment une condamnation pour diffamation pourrait-elle être effacée alors même qu’il est admis que les propos litigieux ne reposaient sur aucun élément factuel vérifiable au moment des faits ?
 

La condamnation prononcée en 2023 pour diffamation et injure publique n’était pas anodine. Elle avait entraîné une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et, surtout, l’invalidation de la candidature présidentielle de l’intéressé. Cette décision a été confirmée au terme d’un parcours judiciaire complet, incluant les plus hautes juridictions du pays. La remettre en cause aujourd’hui, par le biais d’une procédure exceptionnelle, donne le sentiment d’une justice à géométrie variable, susceptible de s’adapter aux rapports de force politiques du moment.
 

Cette impression est d’autant plus préoccupante que le principal bénéficiaire potentiel de la révision occupe désormais les fonctions de Premier ministre. La confusion entre responsabilités gouvernementales, intérêts politiques et processus judiciaires crée un malaise institutionnel profond et fragilise la crédibilité de l’appareil judiciaire. Lorsqu’un pouvoir exécutif valide, accompagne ou semble encourager la révision d’un dossier concernant l’un de ses propres dirigeants, le soupçon de pression ou d’influence devient inévitable, même en l’absence de toute preuve formelle.
 

Il ne s’agit nullement de contester le droit de tout citoyen à user des voies de recours prévues par la loi. Il s’agit de rappeler que l’indépendance de la justice repose aussi sur la retenue du pouvoir politique et sur le respect scrupuleux du caractère définitif des décisions rendues. Une démocratie ne se mesure pas à la capacité de ses dirigeants à se soustraire au droit, mais à leur aptitude à s’y soumettre, y compris lorsque les décisions leur sont défavorables.
 

La question posée dépasse donc largement le cadre juridique. Elle est politique, institutionnelle et morale. Quel message est adressé aux citoyens lorsque des décisions judiciaires définitives peuvent être reconsidérées dès lors que le condamné accède aux plus hautes fonctions de l’État ? Quelle confiance accorder à une justice perçue comme sensible aux alternances de pouvoir ?
 

Le Sénégal ne peut se permettre une telle fragilisation de son État de droit. La stabilité institutionnelle ne survit ni aux arrangements opportunistes ni à la relecture des décisions de justice au gré des circonstances politiques. Si la procédure de révision devient un instrument de réhabilitation politique, alors plus aucune décision judiciaire ne pourra être considérée comme véritablement définitive.
 

La justice ne doit ni protéger le pouvoir, ni l’accompagner, ni le réparer. Elle doit dire le droit, exclusivement le droit. Toute autre trajectoire ouvrirait la voie à une banalisation de l’arbitraire et à une érosion durable de la confiance dans nos institutions.
 

Dans une démocratie digne de ce nom, on ne réécrit pas l’histoire judiciaire parce que le rapport de force a changé. On l’assume, on en tire les enseignements, et surtout, on protège l’indépendance de la justice contre toutes les pressions, quelles qu’en soient l’origine ou la nature.
 

Ibrahima Thiam

Président du parti ACT

 
Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique

Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique - 23/12/2025

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO - 23/12/2025

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre - 23/12/2025

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport - 23/12/2025

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées - 23/12/2025

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales.... - 23/12/2025

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

RSS Syndication