Reconnaissance et statut de la profession de sage-femme au Sénégal : Bigué Ba Mbodji met en lumière les difficultés du corps professionnel

L’Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) a organisé, ce mardi 23 décembre 2025, les « Mercredis de l’AJSPD ». L’invitée du jour, Mme Bigué Ba Mbodji, présidente de l’Association des Sages-Femmes d’État du Sénégal, a exposé sans détour les difficultés structurelles auxquelles est confrontée la profession de sage-femme dans le milieu professionnel.



Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’une journée de plaidoyer consacrée à la mise en place effective de l’Ordre national des sages-femmes et de la maïeutique, institué par la loi n°14-2017 du 20 janvier 2017.



Selon Mme Mbodji, malgré l’adoption de cette loi, son application tarde en raison de l’absence du décret d’application, bloquant ainsi une reconnaissance pleine et entière de la profession.



Pourtant, a souligné la présidente de l’Association des sages-femmes d’État, la profession a connu d’importantes avancées aussi bien dans la formation que dans les pratiques quotidiennes. Aujourd’hui, l’accès à la formation de sage-femme requiert le baccalauréat, suivi de trois années d’études, aboutissant à un diplôme équivalent à une licence professionnelle.



Par ailleurs, l’Association des sages-femmes du Sénégal est affiliée à la Confédération internationale des sages-femmes (ICM), l’instance mondiale chargée de définir les compétences et les champs d’intervention de la profession. Malgré ces évolutions, les sages-femmes sénégalaises peinent encore à obtenir un statut professionnel clair et adapté.



Parmi les principales difficultés évoquées, figure la confusion autour du statut des sages-femmes, souvent assimilées à des aides-médecins, une perception que Mme Mbodji juge obsolète et injustifiée. Elle s’appuie notamment sur la loi n°66-69 du 4 juillet 1966, relative à l’exercice de la médecine, dont l’article 4 liste les personnes susceptibles d’être poursuivies pour exercice illégal de la médecine.

