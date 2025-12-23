Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO


Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO
La commune de Saly Portudal a vécu une journée et une nuit de fortes tensions, soldées par l’arrestation et le déférement au Parquet de plusieurs responsables municipaux et membres du Collectif “SAPCO Dégage”, à la suite de manifestations liées à un différend foncier opposant la commune à la SAPCO.
Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, les manifestants réclament la restitution de trois (03) hectares situés en face de la clinique SWISS, un terrain que le maire de Saly affirme avoir été cédé à la commune par Paul Faye, alors directeur général de la SAPCO.
Cependant, d’après une source bien au fait, la mobilisation visait en réalité à s’opposer à la tenue d’une foire prévue sur le site en litige. Les manifestants auraient incité des jeunes à la violence et à s’en prendre aux installations de la foire, notamment des stands en bâche, occasionnant des dégâts matériels.
Toujours selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, l’enquête a également mis en évidence l’existence d’audios WhatsApp appelant à la violence et à la mobilisation, éléments qui ont renforcé les charges retenues contre les mis en cause.
À l’issue des auditions menées au commissariat urbain de Saly, six (06) personnes ont été arrêtées puis déférées au Parquet pour :
incitation à la violence,
trouble à l’ordre public,
participation à une manifestation non autorisée,
destruction de biens appartenant à autrui.
Les personnes déférées sont :
Babacar Guèye, dit Babou, deuxième adjoint au maire ;
Penda Seck, première adjointe au maire ;
Ibrahima Djigal ;
Ndongo Fall, agent de crédit et président de la zone 7 ;
Famara Dioky Sané, conseiller municipal ;
Bécaye Dieng, conseiller municipal.
Cette affaire relance avec acuité le débat sur la gestion du foncier à Saly, les relations tendues entre la SAPCO et la commune, ainsi que la responsabilité des acteurs politiques locaux dans les mouvements de contestation sociale...
Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre - 23/12/2025

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport - 23/12/2025

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées - 23/12/2025

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales.... - 23/12/2025

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

RSS Syndication