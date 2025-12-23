NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

L’édition 2025 du Magal de Ndiackalack a tiré ses rideaux à l’issue d’une cérémonie officielle, marquée par le rappel des excellentes relations spirituelles entre Serigne Moustapha Falilou Mbacké et Serigne Moustapha Abdou Mbacké Ndiackalack.
Prenant la parole, Serigne Mourtadha Mbacké a souligné l’importance, en ces temps où les valeurs connaissent des crises sans précédent, de multiplier les rencontres religieuses et de prêcher la bonne parole
