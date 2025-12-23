Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) organise à Thiès un atelier national de réflexion sur l’impact des politiques environnementales nationales sur la jeunesse et les fonds verts climatiques au Sénégal. Regroupant plusieurs jeunes du Sénégal et de l’extérieure, l'atelier est ainsi une occasion de créer un espace de concertation entre les jeunes et autorités.

Le constat est que le changement climatique représente aujourd’hui l’un des plus grands défis dans le monde paysan. " Ce qui se manifeste par des conditions climatiques de plus en plus extrêmes et imprévisibles : sécheresses prolongées, une saison des pluies courtes ou canicules extrêmes perturbant fortement les cycles de production. Ces aléas climatiques réduisent les rendements agricoles et rendent l’activité plus risquée chez les jeunes agriculteurs. En effet, l’instabilité climatique, entraine une augmentation des coûts de production : besoin d’irrigation, de semences plus résistantes, d’équipements plus performants. Or, les jeunes agriculteurs disposent souvent de peu de capital pour mener leurs activités. Ce qui rend leur situation particulièrement complexe".

Ainsi, il a été également question de aire un bilan de l’impact des politiques publiques Environnementales et des outils de financements existents, sur les jeunes[ ...], aborder les opportunités des politiques publiques environnementales, sensibiliser les jeunes sur les outils de financement existants, en vue de favoriser leur engagement effectif et leur accès aux ressources disponibles, identifier les obstacles qui limitent l’accès des jeunes aux ressources offertes par les politiques publiques environnementales etc.

Au finish, une feuille de route sera élaborée sur des actions de plaidoyer à mener pour l’accès des jeunes aux fonds climatiques...