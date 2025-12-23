Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal


Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

En phase avec la vision nationale de transformation systémique et d’équité territoriale portée par le Plan Sénégal Horizon 2050, Sonatel Orange franchit un cap stratégique majeur dans le désenclavement numérique. L’opérateur historique annonce le lancement des premières offres Internet haut débit par satellite au Sénégal, tout en accélérant ses investissements dans la fibre optique et les réseaux mobiles de nouvelle génération.

En avance sur ses objectifs, Orange déploie un mix technologique inédit combinant Satellite, Fibre optique, 5G et 4G, avec une ambition claire : garantir que nul citoyen, nulle entreprise et nulle administration ne soit laissé en marge de la transformation numérique. Une démarche qui renforce la souveraineté numérique du pays et consolide son autonomie technologique.

 

À compter du 10 décembre 2025, Orange  lance, en partenariat avec Eutelsat/Konnect, les premières offres Internet illimitées haut débit par satellite (VSAT) destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Les ménages pourront accéder à ce service à partir de 30 000 FCFA par mois, tandis que les offres professionnelles sont proposées à 44 900 FCFA par mois.

Grâce à cette innovation, Orange devient le premier opérateur à assurer une couverture de 99 % du territoire national, en s’appuyant sur l’ensemble de ses technologies. Selon le communiqué de presse, cette offre satellite, disponible immédiatement et installée par des équipes locales, apporte une réponse endogène, agile et adaptée aux besoins de connectivité dans les zones les plus complexes ou enclavées.

Au-delà de la performance technologique, cette initiative positionne le Sénégal comme un pays capable de s’appuyer sur ses propres infrastructures et sur une expertise nationale maîtrisant les réalités géographiques et sociales du terrain.

Un investissement massif dans la fibre optique

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Horizon 2050, Sonatel Orange annonce également un programme d’envergure : le déploiement de un (1) million de prises optiques supplémentaires (EQL) entre 2026 et 2028. À l’horizon fin 2028, le réseau de l’opérateur comptera près de deux (2) millions de prises optiques sur l’ensemble du territoire.

Anticipant cette montée en puissance, les premières plaques de ce vaste plan d’aménagement ont déjà été livrées en décembre 2025 dans des localités stratégiques et souvent isolées telles que Moudery, Saré Bidji, Ndiédiéng, Ogo et Koungheul. D’autres zones suivront dans les prochaines semaines.

Ce choix assumé de privilégier, dès le départ, les zones rurales et reculées illustre la dimension profondément inclusive de la stratégie de Sonatel : l’accès au très haut débit ne doit plus être un privilège urbain, mais un droit pour chaque territoire.

Un partenaire stratégique de l’État et des collectivités

Sonatel se positionne plus que jamais comme un acteur central de la digitalisation des services publics. Ses infrastructures et son savoir-faire sont mobilisés pour accompagner les besoins stratégiques de l’État et des collectivités territoriales, notamment dans :

  • l’Éducation et la Santé, avec la connexion haut débit des écoles et des postes de santé, y compris dans les zones frontalières ;

  • l’Administration publique, à travers l’interconnexion sécurisée des services de l’État et des collectivités locales ;

  • l’Inclusion citoyenne, en facilitant l’accès gratuit des populations aux services numériques publics (e-citoyen) via ses réseaux, afin de lever la barrière du coût dans les démarches administratives essentielles.

 

« Le New Deal technologique n’est pas une promesse lointaine, c’est une réalité que nous construisons chaque jour », a déclaré M. Brelotte Ba, Directeur général du Groupe Sonatel.

Selon lui, le Sénégal dispose déjà des leviers nécessaires pour réussir sa transformation numérique : « Nous avons les infrastructures, l’expertise et la proximité nécessaires pour porter le Plan Horizon 2050. Le Sénégal n’a pas besoin de chercher ailleurs ce que son champion national a déjà déployé avec succès. »

À l’orée de l’année 2026, avec des réseaux renforcés et des services innovants, Orange réaffirme ainsi son ambition d’être le bras armé technologique de l’État, au service d’une transformation numérique inclusive, souveraine et durable de la société sénégalaise.

Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

RSS Syndication