Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

En phase avec la vision nationale de transformation systémique et d’équité territoriale portée par le Plan Sénégal Horizon 2050, Sonatel Orange franchit un cap stratégique majeur dans le désenclavement numérique. L’opérateur historique annonce le lancement des premières offres Internet haut débit par satellite au Sénégal, tout en accélérant ses investissements dans la fibre optique et les réseaux mobiles de nouvelle génération.



En avance sur ses objectifs, Orange déploie un mix technologique inédit combinant Satellite, Fibre optique, 5G et 4G, avec une ambition claire : garantir que nul citoyen, nulle entreprise et nulle administration ne soit laissé en marge de la transformation numérique. Une démarche qui renforce la souveraineté numérique du pays et consolide son autonomie technologique.







À compter du 10 décembre 2025, Orange lance, en partenariat avec Eutelsat/Konnect, les premières offres Internet illimitées haut débit par satellite (VSAT) destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Les ménages pourront accéder à ce service à partir de 30 000 FCFA par mois, tandis que les offres professionnelles sont proposées à 44 900 FCFA par mois.



Grâce à cette innovation, Orange devient le premier opérateur à assurer une couverture de 99 % du territoire national, en s’appuyant sur l’ensemble de ses technologies. Selon le communiqué de presse, cette offre satellite, disponible immédiatement et installée par des équipes locales, apporte une réponse endogène, agile et adaptée aux besoins de connectivité dans les zones les plus complexes ou enclavées.



Au-delà de la performance technologique, cette initiative positionne le Sénégal comme un pays capable de s’appuyer sur ses propres infrastructures et sur une expertise nationale maîtrisant les réalités géographiques et sociales du terrain.



Un investissement massif dans la fibre optique

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Horizon 2050, Sonatel Orange annonce également un programme d’envergure : le déploiement de un (1) million de prises optiques supplémentaires (EQL) entre 2026 et 2028. À l’horizon fin 2028, le réseau de l’opérateur comptera près de deux (2) millions de prises optiques sur l’ensemble du territoire.



Anticipant cette montée en puissance, les premières plaques de ce vaste plan d’aménagement ont déjà été livrées en décembre 2025 dans des localités stratégiques et souvent isolées telles que Moudery, Saré Bidji, Ndiédiéng, Ogo et Koungheul. D’autres zones suivront dans les prochaines semaines.



Ce choix assumé de privilégier, dès le départ, les zones rurales et reculées illustre la dimension profondément inclusive de la stratégie de Sonatel : l’accès au très haut débit ne doit plus être un privilège urbain, mais un droit pour chaque territoire.



Un partenaire stratégique de l’État et des collectivités

Sonatel se positionne plus que jamais comme un acteur central de la digitalisation des services publics. Ses infrastructures et son savoir-faire sont mobilisés pour accompagner les besoins stratégiques de l’État et des collectivités territoriales, notamment dans :



l’Éducation et la Santé, avec la connexion haut débit des écoles et des postes de santé, y compris dans les zones frontalières ;

l’Administration publique, à travers l’interconnexion sécurisée des services de l’État et des collectivités locales ;

l’Inclusion citoyenne, en facilitant l’accès gratuit des populations aux services numériques publics (e-citoyen) via ses réseaux, afin de lever la barrière du coût dans les démarches administratives essentielles.

« Le New Deal technologique n’est pas une promesse lointaine, c’est une réalité que nous construisons chaque jour », a déclaré M. Brelotte Ba, Directeur général du Groupe Sonatel.



Selon lui, le Sénégal dispose déjà des leviers nécessaires pour réussir sa transformation numérique : « Nous avons les infrastructures, l’expertise et la proximité nécessaires pour porter le Plan Horizon 2050. Le Sénégal n’a pas besoin de chercher ailleurs ce que son champion national a déjà déployé avec succès. »



À l’orée de l’année 2026, avec des réseaux renforcés et des services innovants, Orange réaffirme ainsi son ambition d’être le bras armé technologique de l’État, au service d’une transformation numérique inclusive, souveraine et durable de la société sénégalaise.

