Visite d’État du Président Diomaye en Guinée-Bissau : Pour un renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Bissau

À son arrivée, le Chef de l’État a reçu les honneurs militaires, avant de bénéficier d’un accueil populaire et chaleureux tout le long de la grande avenue menant au Palais présidentiel. Selon la Présidence de la République, cette visite vise à renforcer les liens de coopération, de bon voisinage et d’intégration sous-régionale entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



Le Président Diomaye Faye est l’invité de son homologue, le Président Umaro Sissoco Embaló, avec qui il entretiendra une série d’échanges bilatéraux de haut niveau.