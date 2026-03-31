Vision’Elles 2026 : Un engagement historique pour l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin


Vision’Elles 2026 : Un engagement historique pour l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin
Le vendredi 27 mars 2026, le King Fahd Palace de Dakar a accueilli les Visionary Leaders Meetings. Organisé dans le cadre du Mois de la femme, cet événement de prestige, précédemment tenu à Washington, a servi de cadre au lancement de l’initiative Vision’Elles, héritière de la rencontre Entr’Elles. Une cérémonie historique de consécration qui a marqué une étape décisive pour le leadership féminin au Sénégal.

Vision’Elles est née d’une ambition forte : fédérer les femmes leaders afin que leur présence au sommet devienne un levier d’intégration pour l’ensemble de la gent féminine. Cette initiative d’envergure, portée par Amy Sarr Fall, présidente d’Intelligences Citoyennes et du GE7 Initiative, a célébré cette année le seuil historique de quinze institutions bancaires dirigées par des femmes au Sénégal. L'événement a été rehaussé par la présence de M. Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, et de M. Serge Ekué, président de la BOAD.

À terme, la Maison Vision’Elles, projet endossé par les directrices générales des banques, servira à accompagner les femmes entrepreneures pour les aider à structurer leurs sociétés, faciliter leur passage de l’informel au formel et leur octroyer les outils nécessaires à l’obtention de financements durables.

Une mobilisation sans précédent des banquières

Elles étaient toutes présentes au rendez-vous. C’est sans doute là le véritable indicateur du succès de Vision’Elles : la mobilisation, totale et sans précédent, des quinze femmes directrices générales d’institutions bancaires du Sénégal. Dans un milieu où le temps est compté, cette présence unanime a envoyé un signal fort. En choisissant d’unir leurs forces, ces figures de proue ont insufflé à la cérémonie une densité que de simples discours n’auraient pu égaler.

Un ministre résolument engagé

Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a présidé la cérémonie et prononcé un discours empreint d’une conviction personnelle profonde. Il a félicité les lauréates et magnifié l’engagement inlassable de la présidente d’intelligences en faveur de l’éducation et de la promotion du leadership féminin. Soulignant la pertinence de Vision’Elles face aux défis de l’inclusion financière, pilier essentiel du développement national, il a conclu en déclarant que son département s’affirmerait désormais comme un partenaire stratégique de l’initiative, exhortant les dirigeantes bancaires à poursuivre sur cette lancée. Louant l’esprit du projet de la « Maison Vision’Elles », il a souligné l’importance cruciale de ce futur centre d’accompagnement pour permettre aux femmes de structurer leurs activités et d’acquérir une formation solide en éducation financière. Monsieur Mamadou Abib Diop, directeur général de la SAR, a également apporté la voix du secteur industriel, rendant un hommage sincère au travail acharné mené par Amy Sarr Fall pour promouvoir le leadership féminin.

Serge Ekué distingué « Inspiring He for She »

Le temps fort institutionnel fut la remise du trophée « Inspiring He for She Award » à Monsieur Serge Ekué, président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Cette distinction vient récompenser sa contribution constante à l’ascension professionnelle des femmes au sein de la BOAD.

Dans un discours d’une grande tenue, Monsieur Ekué a délivré un message guidé par une conviction économique : « On ne peut pas développer l’économie sans une participation directe et structurée des femmes », a-t-il affirmé, avant de réitérer tout son soutien au projet Vision’Elles.

Une alliance qui marque l’histoire

La soirée a également été marquée par la remise des prix « Visionary Women Bankers Awards » aux directrices générales d’institutions bancaires , ainsi que du trophée « Inspiring Pioneer in Finance » à des figures emblématiques du secteur : Madame Evelyne Tall, Madame Fatimatou Zahra Diop et Madame Khady Dior Ndiaye.

Vision’Elles n’aura donc pas été une simple célébration. C’est un engagement commun que les directrices générales des banques ont choisi de porter ensemble pour promouvoir activement l’inclusion et l’éducation financière des générations présentes et futures. Dakaractu salue l’intiatiative de notre consoeur et souhaite bon vent à Vision’Elles.
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Mardi 31 Mars 2026
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