Pape Gueye met la pression sur le TAS après les polémiques « Le Sénégal mérite une décision favorable »

Après la victoire du Sénégal face au Pérou, Pape Gueye s’est exprimé avec émotion sur une rencontre marquée par une forte affluence et une ambiance exceptionnelle. Le milieu sénégalais a confié avoir découvert les réactions et les informations du moment sur son téléphone, tout en insistant sur la nécessité de rester concentrés malgré le contexte extérieur. Il a également évoqué l’importance du travail réalisé sur le terrain, estimant que l’équipe mérite d’être récompensée pour ses efforts.
Pape Gueye a aussi abordé la situation des supporters sénégalais restés au Maroc, affirmant que le groupe pense régulièrement à eux et espère une issue favorable les concernant. Dans un discours mêlant foi et espoir, il a exprimé le souhait que les prochaines décisions leur soient favorables. Enfin, le joueur a salué l’atmosphère exceptionnelle du match disputé devant près de 70 000 spectateurs sénégalais, qualifiant ce moment de “c’est incroyable”, preuve de l’attachement fort entre les Lions et leur public.
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