Match Amical Sénégal-Pérou : Reconnaissance de la Pelouse... Illimane Ndiaye présent mais Incertain

À quelques heures de la confrontation entre le Sénégal et le Pérou, l’incertitude plane sur la participation d’Elimane Ndiaye. Le milieu de terrain, présent dans le groupe des Lions, reste soumis à une surveillance médicale étroite, laissant le staff technique dans l’expectative quant à sa disponibilité pour cette rencontre.
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