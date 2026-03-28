Match Amical Sénégal-Pérou : Reconnaissance de la Pelouse... Illimane Ndiaye présent mais Incertain


À quelques heures de la confrontation entre le Sénégal et le Pérou, l’incertitude plane sur la participation d’Elimane Ndiaye. Le milieu de terrain, présent dans le groupe des Lions, reste soumis à une surveillance médicale étroite, laissant le staff technique dans l’expectative quant à sa disponibilité pour cette rencontre.
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Samedi 28 Mars 2026
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