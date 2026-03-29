Violences après AS Pikine - GFC : le rond-point 26 pris d’assaut, la zone de Diamalaye sous le choc


Des scènes de vandalisme et d’agressions ont éclaté aux abords du rond-point 26, dans la zone de Diamalaye, dans la soirée de ce week-end, au passage d’un groupe de jeunes supporters en provenance du stade Léopold Sédar Senghor où venait de se disputer la rencontre AS Pikine - GFC, soldée sur le score de 3 buts à 1.

 

Semant la désolation sur leur trajet, ces individus ont livré un véritable déferlement de violence communément appelé « Simol » contre les biens et les personnes. Aucune infrastructure n’a été épargnée sur leur passage. Le grand parking « Ndiaye Prestige » a particulièrement été visé : vitres brisées, véhicules caillassés, les dégâts matériels sont considérables.

 

Face à l’ampleur des destructions, les habitants des quartiers environnants sont descendus dans la rue pour exprimer leur indignation et interpeller les autorités. Les riverains se disent prêts à répondre aux casseurs et agresseurs originaires, selon eux, des localités de Guédiawaye et de Pikine.

 

Ces incidents font planer une ombre sur la prochaine rencontre opposant Guédiawaye à Jaraaf, prévue samedi prochain. Les populations locales n’excluent pas de bloquer la tenue du match si aucune mesure concrète n’est prise pour garantir leur sécurité.






Dimanche 29 Mars 2026
Dakaractu



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