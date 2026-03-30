Nécrologie : Décès du rappeur Daddy Bibson, pionnier du rap wolof

Le monde du hip-hop sénégalais est en deuil. Le rappeur Daddy Bibson, de son vrai nom Cheikh Bou Coly, s’est éteint, selon une annonce relayée ce lundi 30 mars 2026 par plusieurs pages spécialisées, dont Rap Galsen.



Figure emblématique du rap wolof, Daddy Bibson a marqué de son empreinte les débuts du mouvement hip-hop au Sénégal, notamment à travers son passage dans le groupe Rap'adio.



Né à Thiès, il a grandi entre plusieurs localités du pays, dont Rufisque, Tambacounda, Diourbel et Dakar. C’est très tôt, dès 1988, qu’il s’initie à la culture hip-hop, alors qu’il résidait à Rufisque.



Au fil de son parcours, il multiplie les collaborations avec des figures majeures de la scène, notamment Xuman et Pee Froiss, contribuant à l’essor de l’underground dakarois. Membre actif de cette mouvance, il participe à des projets qui marqueront durablement l’histoire du rap sénégalais.



Après plusieurs expériences, il cofonde Rap'adio aux côtés de Keyti et Iba, un groupe qui s’imposera comme une référence du hip-hop engagé. Parallèlement, il évolue au sein du collectif Index Squad, confirmant son statut d’artiste incontournable.



Connu pour son style incisif et son esprit contestataire, Daddy Bibson n’hésitait pas à prendre position et à alimenter les débats à travers ses textes et ses clashes, contribuant à dynamiser la scène hip-hop nationale.



Sacré meilleur rappeur solo en 2007, il restera comme l’un des artistes les plus marquants et les plus controversés de sa génération, ayant fortement contribué à structurer et populariser le mouvement hip-hop au Sénégal.



La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du mouvement hip-hop et du monde de la culture.



