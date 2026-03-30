Grève de 72h des transports : le secteur partiellement perturbé à Dakar, usagers et transporteurs témoignent

Le secteur des transports routiers au Sénégal est à l'arrêt depuis ce lundi 30 mars 2026. En effet, une grève de 72 heures a été décrétée par des syndicats du transport pour dénoncer les failles du système routier.

Face à cette paralysie partielle du transport, Dakaractu s'est rendu à la gare routière des "Ndiaga Ndiaye" de Colobane pour s’enquérir de la situation, et recueillir les premiers témoignages des transporteurs et usagers.