Grève de 72h des transports : le secteur partiellement perturbé à Dakar, usagers et transporteurs témoignent


 Le secteur des transports routiers au Sénégal est à l'arrêt depuis ce lundi 30 mars 2026. En effet, une grève de 72 heures a été décrétée par des syndicats du transport pour dénoncer les failles du système routier. 
 
Face à cette paralysie partielle du transport, Dakaractu s'est rendu à la gare routière  des "Ndiaga Ndiaye" de Colobane pour s’enquérir de la situation, et recueillir les premiers témoignages des transporteurs et usagers. 
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Lundi 30 Mars 2026
Binta Ndiaye (Stagiaire)



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