Sénégal-Pérou : Guichets fermés, ambiance électrique et le 12e homme au rendez-vous





Dans une atmosphère saisissante au Stade de France, les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont fait leur entrée sur la pelouse sous une température avoisinant les 10°C. Malgré le froid, la détermination et la sérénité des champions d’Afrique étaient palpables.







Portés par un public acquis à leur cause, les Lions ont affiché une grande confiance au moment de fouler le terrain. En face, les joueurs du Pérou ont également reçu un accueil chaleureux, les deux formations étant saluées par des applaudissements nourris. Le onze sénégalais, composé notamment de Mory Diaw, Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr, Lamine Camara ou encore Nicolas Jackson, s’est rapidement mis en place sous le regard attentif d’un stade comble.







Sur le banc, des éléments comme Yehvann Diouf, Pape Matar Sarr ou encore Boulaye Dia étaient prêts à apporter leur contribution si nécessaire. Dès le coup d’envoi, les champions d’Afrique ont su imposer leur rythme, faisant vibrer les tribunes remplies de supporters enthousiastes. L’organisation sur et en dehors du terrain a été globalement maîtrisée, dans le respect des normes de sécurité et de l’esprit sportif.

