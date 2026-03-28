Affaire Khadija Sow : la vérité éclate peu à peu dans l’affaire Khadija Sow…le mari désormais accusé de meurtre, un rebondissement judiciaire qui bouleverse tout

C’est un véritable coup de théâtre qui secoue l’affaire Khadija Sow. Ce dossier, déjà chargé d’émotion et d’interrogations, vient de connaître un tournant décisif après une requalification spectaculaire des faits par le parquet. Comme le rapporte L’Observateur, ce drame aux allures d’accident tragique s’oriente désormais vers une affaire criminelle d’une tout autre ampleur.



Une requalification qui change le cours de l’affaire



Selon L’Observateur, le procureur de la République près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a décidé de requalifier les faits. Initialement poursuivi pour coups mortels, le mari de la défunte, Mouhamadou Moustapha Seck, fait désormais face à une accusation bien plus grave : le meurtre.



Cette décision marque un basculement majeur dans la procédure judiciaire et traduit la gravité des éléments recueillis par les enquêteurs. Elle vient renforcer les soupçons autour des circonstances de la mort de la tiktokeuse, connue sous le nom de Khady Sow, dont le décès avait profondément ému l’opinion publique sénégalaise.



La belle-famille rattrapée par l’enquête



Mais ce n’est pas tout. L’affaire s’élargit et emporte désormais d’autres membres de l’entourage familial. Toujours d’après L’Observateur, la mère et le père adoptif de l’époux ont été interpellés puis placés en garde à vue.



Ils sont poursuivis pour atteinte à l’administration de la justice, un chef d’accusation qui laisse entendre que des éléments auraient pu être dissimulés ou altérés dans le cadre de l’enquête. Cette évolution renforce l’idée d’un dossier complexe, où les responsabilités pourraient être multiples.



Une nuit fatale encore pleine de mystères



Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 mars, vers 23 heures. D’après la version du mari rapportée par L’Observateur, Khadija Sow se serait plainte de violents maux de tête avant de s’effondrer dans leur chambre. Transportée en urgence à l’hôpital en taxi, elle y sera déclarée morte.



Mais ce récit est désormais sérieusement remis en question. Les incohérences relevées par les enquêteurs et les éléments médicaux viennent fragiliser cette version, ouvrant la voie à de nouvelles hypothèses.



L’autopsie, pièce clé aux révélations troublantes



L’autopsie pourrait bien être l’élément déterminant de cette affaire. Selon L’Observateur, elle révèle que la jeune femme était enceinte de sept mois, une donnée qui ajoute à la gravité du drame.



Le certificat médical établi à l’Hôpital Général Idrissa Pouye fait état de plusieurs éléments marquants :

• une cardiopathie dilatée décompensée,

• mais surtout un hématome du cuir chevelu, sans fracture.



Ce dernier point alimente fortement les soupçons de violences physiques et conforte la nouvelle orientation judiciaire. Le rapport d’autopsie complet, annoncé comme « explosif », est très attendu pour déterminer avec précision les causes du décès.



Une inhumation



Alors que l’enquête se poursuit et que les révélations s’enchaînent, Khadija Sow a été inhumée ce samedi, soit une semaine après sa disparition. Une cérémonie empreinte de douleur, dans un climat lourd de suspicion et d’attente de vérité.

