Affaire Khadija Sow : la vérité éclate peu à peu dans l’affaire Khadija Sow…le mari désormais accusé de meurtre, un rebondissement judiciaire qui bouleverse tout


Affaire Khadija Sow : la vérité éclate peu à peu dans l’affaire Khadija Sow…le mari désormais accusé de meurtre, un rebondissement judiciaire qui bouleverse tout
C’est un véritable coup de théâtre qui secoue l’affaire Khadija Sow. Ce dossier, déjà chargé d’émotion et d’interrogations, vient de connaître un tournant décisif après une requalification spectaculaire des faits par le parquet. Comme le rapporte L’Observateur, ce drame aux allures d’accident tragique s’oriente désormais vers une affaire criminelle d’une tout autre ampleur.
 
Une requalification qui change le cours de l’affaire
 
Selon L’Observateur, le procureur de la République près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a décidé de requalifier les faits. Initialement poursuivi pour coups mortels, le mari de la défunte, Mouhamadou Moustapha Seck, fait désormais face à une accusation bien plus grave : le meurtre.
 
Cette décision marque un basculement majeur dans la procédure judiciaire et traduit la gravité des éléments recueillis par les enquêteurs. Elle vient renforcer les soupçons autour des circonstances de la mort de la tiktokeuse, connue sous le nom de Khady Sow, dont le décès avait profondément ému l’opinion publique sénégalaise.
 
La belle-famille rattrapée par l’enquête
 
Mais ce n’est pas tout. L’affaire s’élargit et emporte désormais d’autres membres de l’entourage familial. Toujours d’après L’Observateur, la mère et le père adoptif de l’époux ont été interpellés puis placés en garde à vue.
 
Ils sont poursuivis pour atteinte à l’administration de la justice, un chef d’accusation qui laisse entendre que des éléments auraient pu être dissimulés ou altérés dans le cadre de l’enquête. Cette évolution renforce l’idée d’un dossier complexe, où les responsabilités pourraient être multiples.
 
Une nuit fatale encore pleine de mystères
 
Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 mars, vers 23 heures. D’après la version du mari rapportée par L’Observateur, Khadija Sow se serait plainte de violents maux de tête avant de s’effondrer dans leur chambre. Transportée en urgence à l’hôpital en taxi, elle y sera déclarée morte.
 
Mais ce récit est désormais sérieusement remis en question. Les incohérences relevées par les enquêteurs et les éléments médicaux viennent fragiliser cette version, ouvrant la voie à de nouvelles hypothèses.
 
L’autopsie, pièce clé aux révélations troublantes
 
L’autopsie pourrait bien être l’élément déterminant de cette affaire. Selon L’Observateur, elle révèle que la jeune femme était enceinte de sept mois, une donnée qui ajoute à la gravité du drame.
 
Le certificat médical établi à l’Hôpital Général Idrissa Pouye fait état de plusieurs éléments marquants :
•  une cardiopathie dilatée décompensée,
•  mais surtout un hématome du cuir chevelu, sans fracture.
 
Ce dernier point alimente fortement les soupçons de violences physiques et conforte la nouvelle orientation judiciaire. Le rapport d’autopsie complet, annoncé comme « explosif », est très attendu pour déterminer avec précision les causes du décès.
 
Une inhumation
 
Alors que l’enquête se poursuit et que les révélations s’enchaînent, Khadija Sow a été inhumée ce samedi, soit une semaine après sa disparition. Une cérémonie empreinte de douleur, dans un climat lourd de suspicion et d’attente de vérité.
 
Autres articles
Samedi 28 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque

Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque - 27/03/2026

Macky Sall à l’ONU : « 34 pays favorables, 20 objections », un rapport de force qui reste encourageant, selon Abdou Mbow

Macky Sall à l’ONU : « 34 pays favorables, 20 objections », un rapport de force qui reste encourageant, selon Abdou Mbow - 27/03/2026

4 Avril à Dakar - 1 349 militaires et des moyens lourds déployés : Le commandant Clément Nassalan annonce un défilé spectaculaire à Guédiawaye

4 Avril à Dakar - 1 349 militaires et des moyens lourds déployés : Le commandant Clément Nassalan annonce un défilé spectaculaire à Guédiawaye - 27/03/2026

UEMOA: Dakar accueille la première session ordinaire du Conseil des ministres en 2026

UEMOA: Dakar accueille la première session ordinaire du Conseil des ministres en 2026 - 27/03/2026

Indépendance Day- Visite de terrain du CEMGA Oumar Wade à Thiès: l'armée s'engage à relever le défi d'une organisation parfaite du défilé

Indépendance Day- Visite de terrain du CEMGA Oumar Wade à Thiès: l'armée s'engage à relever le défi d'une organisation parfaite du défilé - 27/03/2026

Détention de supporters sénégalais au Maroc : l’ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes

Détention de supporters sénégalais au Maroc : l’ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes - 27/03/2026

[Reportage] Deux ans au pouvoir : les Sénégalais jugent le bilan du PR Diomaye Faye

[Reportage] Deux ans au pouvoir : les Sénégalais jugent le bilan du PR Diomaye Faye - 27/03/2026

Scandale à Keur Massar : le chroniqueur Kader Dia au cœur d’un présumé réseau homosexuel sulfureux aux multiples ramifications

Scandale à Keur Massar : le chroniqueur Kader Dia au cœur d’un présumé réseau homosexuel sulfureux aux multiples ramifications - 26/03/2026

TikTok, grossesse et mystère : la tragédie Khadija Sow prend une tournure explosive, la belle-famille dans le viseur du procureur

TikTok, grossesse et mystère : la tragédie Khadija Sow prend une tournure explosive, la belle-famille dans le viseur du procureur - 26/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Les téléphones ont parlé…et gravement

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Les téléphones ont parlé…et gravement - 26/03/2026

« Étudiant tué, commerçant taxé, enseignant ponctionné, ambulant dégagé, paysan humilié »: Badara Gadiaga résume les deux ans de Pastef

« Étudiant tué, commerçant taxé, enseignant ponctionné, ambulant dégagé, paysan humilié »: Badara Gadiaga résume les deux ans de Pastef - 25/03/2026

Badara Gadiaga charge Ousmane Sonko: « Il se trompe de combat et d’époque! Son principal objectif est de restreindre les libertés et il va lamentablement échouer »

Badara Gadiaga charge Ousmane Sonko: « Il se trompe de combat et d’époque! Son principal objectif est de restreindre les libertés et il va lamentablement échouer » - 25/03/2026

Guinée : Le Commandant Aboubacar Diakité dit « Toumba » décède en détention à Conakry

Guinée : Le Commandant Aboubacar Diakité dit « Toumba » décède en détention à Conakry - 25/03/2026

Thierno A. Sall met en cause la transparence de l’exécutif sur les 650 millions de dollars dite « dissimulés »: « Sans le Financial Times, les Sénégalais n’auraient jamais su »

Thierno A. Sall met en cause la transparence de l’exécutif sur les 650 millions de dollars dite « dissimulés »: « Sans le Financial Times, les Sénégalais n’auraient jamais su » - 25/03/2026

Affaire des 650 millions de dollars : Madiambal Diagne révèle un méga-contrat de 7,75 milliards de dollars et exhibe les discussions du PM avec Khaldoon Al Mubarak

Affaire des 650 millions de dollars : Madiambal Diagne révèle un méga-contrat de 7,75 milliards de dollars et exhibe les discussions du PM avec Khaldoon Al Mubarak - 25/03/2026

Cueilli avant le direct la chaîne 7TV : l’arrestation choc d’un journaliste en plein plateau relance l’affaire Pape Cheikh Diallo”

Cueilli avant le direct la chaîne 7TV : l’arrestation choc d’un journaliste en plein plateau relance l’affaire Pape Cheikh Diallo” - 25/03/2026

Mort mystérieuse de la TikTokeuse Khadija Sow enceinte : une autopsie « explosive » et un mari en garde à vue

Mort mystérieuse de la TikTokeuse Khadija Sow enceinte : une autopsie « explosive » et un mari en garde à vue - 25/03/2026

Après les « brochettes » de chat, le « dibi » de chien à Hamo Tefess : Dakar, nouveau terrain de chasse des amateurs de viandes douteuses

Après les « brochettes » de chat, le « dibi » de chien à Hamo Tefess : Dakar, nouveau terrain de chasse des amateurs de viandes douteuses - 25/03/2026

1,143 milliard en une nuit, deux fugitifs rattrapés : Le braquage numérique d’UBA Sénégal démasqué

1,143 milliard en une nuit, deux fugitifs rattrapés : Le braquage numérique d’UBA Sénégal démasqué - 25/03/2026

Convocation à la DIC / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké libre, reçoit l’appel de Macky et dénonce des « gens tapis dans l’ombre »

Convocation à la DIC / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké libre, reçoit l’appel de Macky et dénonce des « gens tapis dans l’ombre » - 24/03/2026

An 2 du régime Pastef : Ambition politique réelle pour l'éducation mais traduction incomplète sur le terrain, selon Cheikh Mbow (Cosydep)

An 2 du régime Pastef : Ambition politique réelle pour l'éducation mais traduction incomplète sur le terrain, selon Cheikh Mbow (Cosydep) - 24/03/2026

Le Sénégal lance e-senegal.sn: Ce portail unique de services administratifs en ligne

Le Sénégal lance e-senegal.sn: Ce portail unique de services administratifs en ligne - 24/03/2026

Entre dettes opaques et résolution de soutien : Quand Thierno Alassane Sall met l’Assemblée nationale devant ses responsabilités

Entre dettes opaques et résolution de soutien : Quand Thierno Alassane Sall met l’Assemblée nationale devant ses responsabilités - 24/03/2026

L’ombre du prédateur pédocriminel : 16 ans de dérives sexuelles au Sénégal avant la chute de Pierre Robert

L’ombre du prédateur pédocriminel : 16 ans de dérives sexuelles au Sénégal avant la chute de Pierre Robert - 24/03/2026

Swaps opaques ou silence budgétaire sur les 432 milliards « dans l’ombre »: Les interpellations de Abdou Mbow

Swaps opaques ou silence budgétaire sur les 432 milliards « dans l’ombre »: Les interpellations de Abdou Mbow - 24/03/2026

66e anniversaire de l’indépendance : Guédiawaye va accueillir le défilé de Dakar

66e anniversaire de l’indépendance : Guédiawaye va accueillir le défilé de Dakar - 23/03/2026

Dette: Le Sénégal a mobilisé 650 millions d'euros d'emprunts non divulgués afin d'éviter le défaut de paiement (Financial Times)

Dette: Le Sénégal a mobilisé 650 millions d'euros d'emprunts non divulgués afin d'éviter le défaut de paiement (Financial Times) - 23/03/2026

Trump annonce de

Trump annonce de "très bonnes" négociations de cessez-le-feu avec l'Iran - 23/03/2026

Saint-Louis : profanation de tombe, entre choc collectif et drame psychiatrique

Saint-Louis : profanation de tombe, entre choc collectif et drame psychiatrique - 23/03/2026

Affaire pape cheikh Diallo et cie : 46 arrestations,l’étau judiciaire se resserre…l’affaire aux mille tentacules qui fait trembler les “fiancés

Affaire pape cheikh Diallo et cie : 46 arrestations,l’étau judiciaire se resserre…l’affaire aux mille tentacules qui fait trembler les “fiancés - 23/03/2026

RSS Syndication