Crime 2.0 à Dakar : un redoutable cerveau du crime tombe à Thiaroye avec cocaïne, brouilleur et téléphones de luxe

Un coup de filet spectaculaire. À Thiaroye, les forces de sécurité ont mis la main sur un individu au profil inquiétant, mêlant trafic de drogue, vols sophistiqués et technologies de pointe. Une affaire qui illustre une nouvelle génération de criminalité organisée, plus discrète mais redoutablement efficace.



Dans la nuit du 28 au 29 mars 2026, le Commissariat de Thiaroye a mené une opération de surveillance minutieuse dans le quartier Djidah Thiaroye Kao. Selon les informations recueillies, les enquêteurs avaient été alertés par un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de stupéfiants dans la zone.



Après plusieurs heures de planque, l’assaut est donné à l’aube, aux environs de 6 heures. Surpris en pleine activité, le principal suspect est interpellé dans sa chambre, en train de conditionner de la drogue. Son complice, arrivé à moto, parvient cependant à s’échapper, déclenchant une traque toujours en cours.



Une perquisition accablante



La fouille des lieux révèle un véritable arsenal criminel. Les policiers mettent la main sur :

• Huit boules de cocaïne et quarante-trois boules de haschich ;

• Un appareil brouilleur de signaux radio, utilisé pour pirater les systèmes de verrouillage de véhicules ;

• Plusieurs téléphones portables haut de gamme, dont un iPhone 13 ;

• Des clés de véhicules, des documents administratifs et divers objets suspects.



Mais l’élément le plus préoccupant reste sans doute ce dispositif électronique sophistiqué. Ce brouilleur permettait aux malfaiteurs de neutraliser les systèmes de fermeture centralisée des voitures, facilitant ainsi des vols sans effraction apparente.



Un mode opératoire bien rodé



L’exploitation des éléments saisis a permis de remonter jusqu’à plusieurs victimes. Toutes décrivent un scénario identique : après avoir stationné leur véhicule, elles se faisaient dérober leurs biens sans comprendre comment les portières avaient été ouvertes.



Les témoignages convergent vers l’existence d’un duo opérant à moto, ciblant des véhicules à l’aide de ce brouilleur de signaux. Une méthode discrète, rapide et difficile à détecter.



Un suspect déjà compromis



Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu une partie des faits, notamment la détention de drogue et du brouilleur. En revanche, il conteste la propriété de certains objets retrouvés sur place, une ligne de défense jugée peu crédible au regard des preuves accumulées.



Considéré comme un multi-récidiviste, il a été placé en garde à vue pour :

• Association de malfaiteurs ;

• Trafic de cocaïne et de haschich ;

• Vol en réunion avec effraction ;

• Usage d’appareil brouilleur de signaux.



Une enquête loin d’être terminée



Les investigations se poursuivent activement pour démanteler l’ensemble du réseau et mettre la main sur les complices en fuite. Cette affaire met en lumière l’évolution inquiétante des techniques criminelles, combinant trafic de stupéfiants et outils technologiques avancés.



Face à cette menace hybride, les forces de sécurité intensifient leurs opérations pour reprendre le contrôle du terrain.