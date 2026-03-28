Fête de l’Indépendance à Thiès: 25 formations civiles avec un effectif de 1.293 défilants, 11 aéronefs, 265 véhicules et engins blindés, 106 motards, attendus...

En prélude à la célébration de la fête de l’Indépendance, l'armée a ainsi fait face à la presse ce samedi 28 mars pour revenir sur les points saillants liés au défilé du 4 avril 2026.

Selon le Colonel El Hadj Oumar Faye, le commandant de la zone militaire n°7, après la remise de décorations, il est prévu le passage de 25 formations civiles qui font un effectif total de 1.293 défilants( des écoles, des structures de formation professionnelle et l'office national des anciens combattants).

Ainsi, le défilé aérien inclura 11 aéronefs de différents types et le défilé motorisé sera exécuté par 265 véhicules et engins blindés. On aura également 106 motards, 4 embarcations etc.

Il y aura aussi le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie avecc 105 chevaux, la revue navale etc...