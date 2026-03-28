Stade de France : Temps fort du Match Sen vs Pérou…une démonstration de force des Lions, Jackson et Sarr assomment les Péruviens (2-0)

Dans une ambiance électrique au Stade de France, le Sénégal a livré une prestation maîtrisée et pleine d’autorité face au Pérou, s’imposant logiquement 2-0 lors de ce match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026. Une rencontre dominée de bout en bout par les Lions de la Téranga, qui ont confirmé leur statut avec sérieux et efficacité.



Dès les premières minutes, le ton est donné. Portés par un public acquis à leur cause et une pelouse en ébullition, les Sénégalais imposent un rythme élevé. Cette entame tonitruante est rapidement récompensée par l’ouverture du score signée Nicolas Jackson. Opportuniste et inspiré, l’attaquant des Lions fait trembler les filets et déclenche une explosion de joie dans les tribunes. Le Sénégal affiche d’entrée ses ambitions : dominer et marquer.



Face à une équipe péruvienne en difficulté, les hommes de la Téranga enchaînent les offensives. Plus tranchants dans les duels, plus précis dans les transmissions, ils contrôlent les débats avec autorité. Malgré quelques tentatives timides du Pérou, la défense sénégalaise reste solide et disciplinée.



Au retour des vestiaires, la domination sénégalaise se concrétise davantage. À la 54e minute, une nouvelle erreur défensive des Sud-Américains est exploitée avec sang-froid par Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais ne tremble pas et double la mise, portant le score à 2-0. Un but qui vient récompenser la supériorité des Lions, omniprésents dans les trente derniers mètres.



La suite du match voit le Sénégal gérer intelligemment son avance, imposant son tempo et limitant les espaces. Le Pérou, dépassé par l’intensité et l’organisation adverse, peine à exister. Les Lions, eux, confirment leur montée en puissance à l’approche des grandes échéances.



Cette victoire convaincante envoie un signal fort : le Sénégal est prêt. Solides, efficaces et collectivement au point, les champions d’Afrique affichent clairement leurs ambitions avant la Coupe du Monde 2026.

