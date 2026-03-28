Les Lions rugissent avant le Mondial : Le Sénégal en démonstration face au Pérou

Champions d’Afrique et ambitieux pour la Coupe du Monde 2026, les Lions de la Téranga viennent d’ investir la pelouse sous une ovation tonitruante d’un stade plein à craquer. Face au Pérou, dans un match amical aux allures de répétition générale, le Sénégal semble envoyer un message tel une « bête affûtée et qui a faim de Mondial ».
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