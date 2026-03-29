CAF: Véron Mosengo-Omba démissionne de son poste de Secrétaire Général


CAF: Véron Mosengo-Omba démissionne de son poste de Secrétaire Général
Véron Mosengo-Omba a annoncé sa démission du poste de Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF). Dans un communiqué largement partagé sur les plateformes de la CAF, il invoque plus de 30 ans de carrière internationale et le souhait de se consacrer à des projets personnels.
 
Mais la forme policée du texte ne masque pas entièrement le contexte tendu dans lequel intervient ce départ. L’ancien numéro un de l’administration de la CAF prend soin de préciser qu’il a pu « lever les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser » sur lui, avant d’assurer quitter ses fonctions « sereinement et sans contrainte ».
 
Ce communiqué, pour rappel, intervient dans un contexte particulièrement chargé pour l’institution panafricaine. La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a été marquée par une controverse majeure impliquant le Sénégal. À l’issue du match de demi-finale entre les Lions et les Super Eagles du Nigeria, des incidents ayant conduit à l’exclusion de joueurs sénégalais avaient déclenché une vague de protestations. La Fédération Sénégalaised de Football (FSF) avait saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), contestant notamment la décision de la commission d’appel de la CAF qui avait accordé un forfait au Maroc dans des circonstances controversées.
 
La gestion de ces dossiers sensibles par l’administration de la CAF avait alimenté les critiques sur la gouvernance de l’institution. Ainsi, le départ de Mosengo-Omba, même présenté comme volontaire, s’inscrit dans cette séquence difficile pour la confédération.
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Dimanche 29 Mars 2026
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