Affaire Pape Cheikh Diallo : Prostitution masculine et circuits occultes… plongée dans les coulisses d’un scandale où sexe tarifé et circuits d’argent s’entremêlent


Affaire Pape Cheikh Diallo : Prostitution masculine et circuits occultes… plongée dans les coulisses d’un scandale où sexe tarifé et circuits d’argent s’entremêlent
L’affaire Pape Cheikh Diallo continue de livrer ses zones d’ombre, révélant une mécanique bien plus complexe que les premières accusations ne le laissaient présager. Selon les informations rapportées par Libération, l’enquête met désormais en lumière un système structuré mêlant prostitution masculine, réseaux de rabatteurs et flux financiers suspects.
 
Dès les premières heures de l’enquête , les gendarmes ont mis la main sur des éléments jugés accablants, notamment un groupe WhatsApp et plusieurs témoignages concordants. Ces derniers font état de relations sexuelles tarifées impliquant de jeunes adultes, âgés de moins de 30 ans. Rapidement, les investigations ont conduit les enquêteurs vers un premier nom clé : Doudou Lamine Dieng, présenté comme une pièce importante du dispositif.
 
Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Avant même les révélations concernant Kader Dia, deux étudiants, Saliou Diallo et Khalifa Traoré, avaient déjà reconnu avoir entretenu des relations sexuelles rémunérées avec Pape Cheikh Diallo. Ces aveux ont contribué à orienter l’enquête vers un système plus large, structuré autour de plusieurs intermédiaires.
 
Parmi eux, un certain « Steph », décrit comme un rabatteur et également proche de l’animateur, jouerait un rôle central. D’origine camerounaise, il aurait agi comme facilitateur, mettant en relation les différents protagonistes. Son statut, similaire à celui de Kader Dia, renforce l’hypothèse d’un réseau organisé plutôt que d’initiatives isolées.
 
Au-delà des faits à caractère sexuel, c’est désormais la dimension judicière qui attire l’attention des autorités judiciaires. Dans son réquisitoire, le parquet s’intéresse de près à des soupçons de blanchiment de capitaux. L’existence de circuits occultes de financement laisse penser que les flux d’argent générés par ces activités auraient été dissimulés à travers des mécanismes encore à élucider.
 
Sur le plan judiciaire, l’étau se resserre. Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall ont été placés sous mandat de dépôt après leur présentation devant le juge. De son côté, Asse Dione, toujours en garde à vue, se retrouve dans une position délicate après avoir livré des aveux détaillés. Sa comparution, attendue dans un délai de 48 heures, pourrait apporter de nouveaux éclairages déterminants.
 
Comme le souligne Libération, cette affaire dépasse désormais le cadre d’un simple scandale individuel pour révéler un système tentaculaire où se croisent influences, argent et pratiques clandestines. L’enquête, encore en cours, pourrait bien dévoiler d’autres ramifications inattendues dans les jours à venir.
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Mardi 31 Mars 2026
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