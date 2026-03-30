L'Iran confirme la mort du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution

L'Iran a confirmé lundi la mort du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, Alireza Tangsiri, qu'Israël avait dit avoir tué la semaine dernière.



Tangsiri, l'un des visages des forces armées les plus connus du grand public, "a succombé à des blessures graves", ont indiqué les Gardiens, l'armée idéologique iranienne, sur leur site Sepah News.



Israël avait affirmé le 26 mars l'avoir tué, "avec d'autres officiers supérieurs de la marine", car il était tenu responsable du blocage du détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole.



Vétéran de la guerre Iran-Irak (1980-1988), il dirigeait la marine des Gardiens de la Révolution depuis 2018 après avoir occupé pendant huit ans le poste d'adjoint.



Sous sa houlette, la marine s'était largement renforcée. Elle a revendiqué ces dernières années l'arraisonnement de nombreux navires étrangers, supposément en infraction dans le Golfe.



Placé sur la liste des sanctions des Etats-Unis et de l'Union européenne (UE), Alireza Tangsiri n'hésitait pas à menacer ouvertement les intérêts américains dans la région, bien avant la guerre actuelle.



"Peu importe où se trouvent les Américains, nous sommes juste à côté et ils se sentiront bientôt encore plus notre présence", affirmait-il ainsi sur le ton de la défiance en 2020, lors d'une cérémonie d'agrandissement de la flotte des Gardiens, durant laquelle des sous-marins avait été dévoilés.



"Si l'ennemi décide de nous affronter, nous le poursuivrons jusqu'au Golfe du Mexique", avait-il averti à une autre occasion.



Tangsiri avait à de nombreuses reprises assuré que l'Iran avait les capacités militaires de fermer le détroit d'Ormuz en cas d'attaque, mais que la décision finale reviendrait aux "dirigeants" du pays.

