Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : plongée glaçante dans un “club” médiatique aux ramifications explosives

Une onde de choc secoue le paysage médiatique sénégalais. L’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » prend une tournure de plus en plus troublante, révélant l’existence d’un réseau structuré au cœur même du milieu des médias, selon des informations du quotidien Libération.



D’après Libération, la garde à vue du chroniqueur Kader Dia (Sen TV), ainsi que des journalistes Ousmane Kadior Cissé (7TV) et Pape Gaye Tall (Kewoulo), a été prolongée vendredi. Une décision qui n’est pas anodine : elle s’inscrit dans une dynamique d’approfondissement des investigations, alors que les enquêteurs évoquent déjà des « aveux jugés accablants » et la découverte de plusieurs « éléments compromettants ».



Un réseau tentaculaire au cœur des médias



L’enquête, ouverte depuis février, a progressivement mis au jour ce qui est désormais décrit comme un véritable « club » opérant dans le milieu médiatique sénégalais. Toujours selon Libération, les perquisitions et auditions menées par la Brigade de recherches de Keur Massar ont permis de dévoiler une organisation structurée, aux contours encore flous mais aux implications potentiellement vastes.



Ce qui semblait au départ être une affaire isolée s’apparente désormais à un dossier d’une ampleur inédite, impliquant plusieurs figures connues du paysage audiovisuel.



Des accusations d’une gravité exceptionnelle



Le dossier « Pape Cheikh Diallo et Cie » ne se limite pas à des soupçons ordinaires. Il englobe des chefs d’accusation particulièrement lourds, notamment :

• association de malfaiteurs

• actes contre nature

• transmission volontaire du VIH

• blanchiment de capitaux

• trafic de drogue



Un cocktail explosif qui témoigne de la complexité et de la sensibilité extrême de cette affaire.



52 interpellations : un scandale de grande ampleur



À ce stade, pas moins de 52 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Un chiffre qui illustre l’étendue du réseau présumé et renforce l’idée d’un système organisé, bien loin d’actes isolés.

