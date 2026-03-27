Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque

Un rassemblement contre la guerre et en soutien à l’Iran s’est tenu ce vendredi 27 mars à la place de l’Obélisque, à Dakar. À l’appel du comité Sénégal contre la guerre en Iran, de mouvements citoyens et d’acteurs religieux, plusieurs participants ont répondu présent pour exprimer leur solidarité avec le peuple iranien.
Munis de pancartes et de banderoles, les manifestants ont dénoncé ce qu’ils qualifient d’« agression injustifiée » dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Ils ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit international.
Cette mobilisation s’inscrit dans une série d’initiatives organisées ces dernières semaines à Dakar pour témoigner du soutien à l’Iran, notamment des rencontres, panels et visites de condoléances à l’ambassade iranienne.
Lieu symbolique des grandes mobilisations populaires au Sénégal, la place de l’Obélisque a une nouvelle fois servi de cadre à une expression publique de solidarité internationale, dans un climat marqué par les tensions géopolitiques actuelles.
Autres articles
-
4 Avril à Dakar - 1 349 militaires et des moyens lourds déployés : Le commandant Clément Nassalan annonce un défilé spectaculaire à Guédiawaye
-
UEMOA: Dakar accueille la première session ordinaire du Conseil des ministres en 2026
-
Indépendance Day- Visite de terrain du CEMGA Oumar Wade à Thiès: l'armée s'engage à relever le défi d'une organisation parfaite du défilé
-
Détention de supporters sénégalais au Maroc : l’ASC Lebougui alerte sur des conditions carcérales préoccupantes
-
[Reportage] Deux ans au pouvoir : les Sénégalais jugent le bilan du PR Diomaye Faye