Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque

Munis de pancartes et de banderoles, les manifestants ont dénoncé ce qu’ils qualifient d’« agression injustifiée » dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Ils ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit international.

Cette mobilisation s’inscrit dans une série d’initiatives organisées ces dernières semaines à Dakar pour témoigner du soutien à l’Iran, notamment des rencontres, panels et visites de condoléances à l’ambassade iranienne.

Lieu symbolique des grandes mobilisations populaires au Sénégal, la place de l’Obélisque a une nouvelle fois servi de cadre à une expression publique de solidarité internationale, dans un climat marqué par les tensions géopolitiques actuelles.