Lutte contre la criminalité pharmaceutique: Près d’une tonne de faux médicaments saisie par les Douanes de Koungheul

La Brigade mobile des Douanes de Koungheul relevant de la Subdivision des Douanes de Kaffrine, Direction régionale du Centre, a opéré une importante saisie de faux médicaments.







La saisie a été réalisée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026 suite à l’exploitation d’un renseignement et le déroulement minutieux d’une opération d’interception sur les axes Dimiskha-Missirah et Koucoto-Mbaye-Mbaye. Cette opération a permis aux agents des Douanes d’immobiliser deux véhicules remplis de médicaments.







Il s’agit de différents types de produits pharmaceutiques composés d’antalgiques, d’antibiotiques, d’aphrodisiaques, d’anti-inflammatoires et de produits vétérinaires, le tout pour un poids total de 916 Kg. La contrevaleur totale des médicaments saisis est estimée à plus de 118 millions de francs CFA. L’évaluation de la saisie a été effectuée grâce au concours du Dr Mamadou TOUNKARA, pharmacien officiant à Koungheul et membre du Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal.

