Drame à Kaolack : Un père de famille meurt dans un incendie

Un père de famille a perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré ce lundi aux environs de 11 heures à Diamaguène extension dans la commune de Kaolack.

Selon nos sources, O. Touré, souffrant de problème de vision et éprouvant également des difficultés de déplacement, se trouvait seul dans la maison, au moment de l'incendie, tandis que son épouse était en route pour le marché. Piégé à l’intérieur de la maison, il n’a malheureusement pas pu être secouru à temps et a perdu la vie dans les flammes.

Les sapeurs-pompiers, alertés, se sont rendus sur les lieux et ont évacué le corps vers l'hôpital régional de Kaolack pour les besoins de l’autopsie.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame qui plonge tout le quartier dans l'émoi et la consternation...