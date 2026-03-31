Droits des femmes : Entre célébrations, promesses et urgences persistantes, au revoir Mars !

Nous sommes le 31 mars 2026. Le mois dédié aux droits des femmes tire à sa fin, après plusieurs semaines marquées par des célébrations, des engagements et des réflexions. Si le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, en constitue le point d’orgue, c’est tout au long du mois que la question de la condition féminine a occupé l’espace public, au Sénégal comme ailleurs.





Dans le pays, la mobilisation a été forte. Au Théâtre national Doudou Ndiaye Rose, les autorités, sous la houlette du ministère de la Femme dirigé par Maïmouna Dièye, ont lancé les activités commémoratives le 8 Mars. Ateliers, panels, séminaires sont autant de cadres d’échanges où les femmes ont porté leurs revendications, partagé leurs expériences et interpellé les décideurs.





Sur le plan international, la Première Dame Marie Khone Faye a représenté le Sénégal au sommet inaugural de la coalition « Fostering the Future Together », le mercredi 25 mars, axé sur le bien-être et la protection des enfants à l’ère du numérique. Une thématique cruciale, à l’heure où les risques de harcèlement en ligne, d’abus et d’exposition précoce aux contenus sensibles interrogent la capacité des sociétés à protéger les plus jeunes.





Mais au-delà des festivités, les défis restent nombreux. Au Sénégal, la question de l’autorité parentale partagée demeure en suspens. Malgré les plaidoyers répétés, aucune réforme majeure du Code de la famille n’a encore été adoptée pour consacrer une égalité effective entre père et mère dans la gestion de l’enfant.





Autre difficulté persistante constatée, les contraintes administratives imposées aux femmes, notamment lors des voyages avec leurs enfants. L’exigence d’autorisations parentales continue d’alimenter le débat sur l’égalité des droits et la reconnaissance pleine de la responsabilité maternelle.





Dans le même temps, les violences faites aux femmes continuent de susciter l’inquiétude. Les cas de féminicides, d’agressions et de disparitions, régulièrement rapportés, rappellent l’ampleur du phénomène. L'histoire tragique de la Tiktokeuse Khadija Sow est toute fraîche. Derrière ces drames, se dessinent aussi des souffrances silencieuses : celles de femmes confrontées à des pressions sociales, économiques et psychologiques, parfois jusqu’à l’épuisement.





Par ailleurs, des avancées sont notées en matière de représentation. Dans les institutions, la présence des femmes à des postes de responsabilité est de plus en plus encouragée, traduisant une volonté de renforcer leur participation à la vie publique et décisionnelle. Une évolution qui rompt progressivement avec les stéréotypes assignant la femme à des rôles domestiques. Sur ce, nous répondons aux machistes : "La place de la Femme n'est pas à la cuisine, ni servir de la nourriture aux hommes."





Dans le cadre de la Semaine de la jeunesse, lancée ce lundi 30 mars à Thiès, plusieurs figures féminines ont été choisies comme marraines, dont le Commandant Mame Rokhaya Lo, première femme pilote de l'armée de l'Air, incarnant des modèles de réussite et d’engagement pour les nouvelles générations. Un signal fort dans un contexte où la jeunesse reste exposée à de multiples vulnérabilités.

