Grand Yoff/ Vol à l’arraché à 5h du matin : un couple agressé à l’aube, trois individus interpellés

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 28 mars 2026 aux environs de 05 heures du matin, à l’interpellation de trois individus impliqués dans une agression violente commise en réunion.



Une attaque en pleine rue à l’aube



Les faits se sont déroulés à hauteur des HLM de Grand Yoff, où un couple, en route vers son lieu de travail, a été pris à partie par une bande d’une dizaine d’individus.



Les assaillants ont violemment arraché le sac à main de l’épouse, contenant :

• une somme d’argent,

• des écouteurs de type AirPods,

• un téléphone portable.



Intervention rapide de la police



Alertés sur place, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) en patrouille ont immédiatement porté assistance aux victimes, qui tentaient de poursuivre leurs agresseurs.



Cette réaction rapide a permis :

• de neutraliser trois individus,

• tandis que le reste de la bande a réussi à prendre la fuite.



Des explications peu convaincantes



Lors de leur interpellation, les suspects ont affirmé revenir d’un « thiant » organisé aux Parcelles Assainies.



Une version jugée peu crédible au regard des circonstances et des éléments recueillis sur place.



Enquête en cours pour démanteler toute la bande



Malgré leurs dénégations, les trois individus ont été placés en garde à vue pour :

• association de malfaiteurs,

• vol en réunion commis la nuit avec violence.



Les enquêteurs poursuivent activement les recherches afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du groupe, toujours en fuite.