Visage dissimulé, poignets enchaînés : Kader Dia craque avant son face to Face avec le juge d’instruction…les aveux éclatent

Une nouvelle vague d’interpellations fait grand bruit à Yeumbeul-Sud. Selon des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, six individus présumés impliqués dans une affaire liée à l’homosexualité ont été arrêtés lundi, à la suite d’avancées significatives dans l’enquête. Une opération qui s’inscrit dans un contexte déjà tendu, où les autorités semblent déterminées à faire toute la lumière sur ce dossier sensible.



l’arrestation de ces six suspects fait suite à une série d’aveux jugés “fracassants” par les enquêteurs. Ces déclarations auraient permis de remonter une chaîne de relations et de responsabilités, dessinant peu à peu les contours d’un réseau présumé structuré.



Au cœur de cette affaire, une scène a particulièrement marqué les esprits : celle de Kader Dia, en larmes, juste avant son face-à-face avec le juge d’instruction. l’homme, comme d’autres mis en cause, est apparu au tribunal de Guédiawaye le visage masqué, menotté, aux côtés de plusieurs coaccusés dont Pape Gaye Tall et Ousmane Kadior Cissé. Une image forte, révélatrice de la gravité des faits reprochés et de la pression entourant cette procédure judiciaire.



Pour rappel ,les investigations ont pris un tournant décisif avec l’exploitation du téléphone portable de Pape Cheikh Diallo. Les enquêteurs y ont découvert des échanges à caractère intime entre plusieurs protagonistes. Ces éléments numériques, considérés comme accablants, ont largement contribué à orienter l’enquête et à consolider les soupçons pesant sur les mis en cause.



Kader Dia occuperait une position centrale dans cette affaire. Décrit comme un maillon clé, il aurait entretenu des liens étroits avec plusieurs figures du dossier, dont Ousmane Kadior Cissé, également interpellé. Les enquêteurs le présentent non pas comme un simple acteur secondaire, mais comme un individu jouant un rôle actif dans l’organisation et la gestion de certaines relations.



Au fil des auditions, les versions ont évolué. Ousmane Kadior Cissé, qui avait initialement nié les faits, a fini par passer aux aveux. De son côté, l’étudiant Khalifa Traoré a reconnu avoir entretenu des relations avec le principal mis en cause.