Elhadj Diouf répond à ses détracteurs : « Ragaluma 72h, Ragaluma 1000 heures...Ay Séytané Laniou »

Présent à l’entraînement des Lions ce lundi à Diamniadio , en marge de la préparation du match amical contre la Gambie prévu demain, l’ancien international El Hadj Diouf a brisé le silence face aux critiques qui le visent dans le contexte de l’affaire CAN 2025. Sans détour et en wolof, il a affiché une sérénité totale, rappelant au passage que le recours de la FSF est désormais entre les mains du Tribunal Arbitral du Sport.