Lat Diop sous bracelet, Mouhamed Dieng libre : Le Forum du Justiciable dénonce une justice à deux vitesses

Babacar Ba, du Forum du Justiciable, a interpellé les autorités judiciaires sénégalaises sur ce qu’il qualifie de traitement asymétrique entre Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase, et Mouhamed Dieng, son accusateur. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, il regrette une situation qu’il juge préoccupante pour la crédibilité de l’État de droit sénégalais. D’après Babacar Ba, Lat Diop demeure assigné à résidence sous bracelet électronique depuis plusieurs mois, tandis que Mouhamed Dieng, pourtant visé par un rapport de la Centif transmis au Parquet financier du Pôle judiciaire financier pour des faits pouvant relever du blanchiment de capitaux, continue de vaquer librement à ses occupations. Il relève que la chambre d’accusation aurait elle-même reconnu, dans ses considérants, l’absence de tout document émanant de la Lonase ou d’un corps de contrôle venant corroborer les accusations de détournement de fonds portées contre Lat Diop.







Le représentant du Forum du Justiciable estime qu’après des mois d’enquête et d’instruction, l’accusation n’a toujours pas produit d’éléments tangibles capables de contredire les dénégations constantes de l’ancien DG de la Lonase. Cette situation nourrirait, selon lui, un sentiment d’injustice au sein de l’opinion publique, qui aurait le sentiment que la justice applique une rigueur implacable à l’un tout en fermant les yeux sur les zones d’ombre entourant l’autre.







Babacar Ba interpelle les autorités à travers une question qu’il érige en symbole : « Qui protège Mouhamed Dieng ? » Il appelle la justice sénégalaise à lever toute équivoque, insistant sur le fait qu’une justice fondée sur des accusations isolées plutôt que sur des preuves tangibles risque de se transformer en instrument de rapports de force plutôt qu’en garante de l’équité entre les citoyens.

