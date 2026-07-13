Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) : 5 démissions enregistrées, le ministre Boubacar Camara au banc des accusés


Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) : 5 démissions enregistrées, le ministre Boubacar Camara au banc des accusés
La Direction générale de l’Enseignement supérieur (DGES) a enregistré la démission simultanée de cinq de ses directeurs, dans un communiqué qui met en lumière de profondes divergences avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara. Les professeurs Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l’Enseignement supérieur, Babou Diène, Mame Penda Ba, El Hadji Omar Thiam et El Hadji Samba Ndiaye ont motivé leur départ par des désaccords portant sur plusieurs dossiers stratégiques du sous-secteur.
 
Selon le texte signé conjointement par les cinq responsables, ces divergences concernent notamment l’avenir du projet Espoir-Jeunes, doté d’une enveloppe de 123 milliards de francs CFA, le programme « un étudiant, un ordinateur » financé à hauteur de six milliards par an, ainsi que des projets de décrets relatifs aux bourses d’études et aux amicales d’étudiants. Les démissionnaires présentent Espoir-Jeunes comme un projet central pour la construction de huit Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) à Bignona, Kédougou, Kolda, Koungheul, Louga, Richard-Toll, Sédhiou et Tambacounda, ainsi que pour l’extension de l’ISEP de Diamniadio et le financement de la recherche à impact.
 
Les cinq professeurs affirment que ces chantiers, qu’ils décrivent comme adossés à des mois de travail et à des résultats concrets, se trouvent aujourd’hui compromis par de nouvelles orientations ministérielles jugées contraires à leur esprit initial. Ils évoquent également le programme « un étudiant, un ordinateur » qui s’engageait selon eux dans une refondation transparente après près d’une décennie de fonctionnement hors du cadre légal de la commande publique, à travers la mise en place d’unités d’assemblage au sein des universités.
 
Dans leur déclaration, les démissionnaires revendiquent avoir œuvré pour une “refondation sans concession” de l’université sénégalaise, citant le rapport de l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Antesri), fort de 75 recommandations, ainsi que 34 projets de textes juridiques élaborés avant la nomination du ministre Boubacar Camara.
 
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Lundi 13 Juillet 2026
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