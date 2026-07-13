Mission de Benchmarking : La RDC s’inspire du modèle sénégalais de l’ONAS


Mission de Benchmarking : La RDC s’inspire du modèle sénégalais de l’ONAS
La République Démocratique du Congo (RDC) à travers sa Cellule d’exécution des Projets (CEP-O) est en mission de benchmarking à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Les objectifs assumés par la délégation congolaise sont clairs : capitaliser les bonnes pratiques notamment en mobilisation des ressources financières, du partenariat public-privé, du renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la ville de Kinshasa a énuméré, le chef de la délégation, Monsieur Steve Mtadi Kayiko. 
 
Son intervention fait écho à l’allocution du Président du Conseil d’administration de l’ONAS, Monsieur Alassane Ndao. « L’ONAS a une expérience avérée en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, de gestion des projets structurants. Je voudrais remercier la délégation congolaise de venir apprendre de l’expérience de l’ONAS et asseoir les bases d’un partenariat gagnant-gagnant », a déclaré le Pca de l’ONAS, Monsieur Alassane Ndao.
 
Pour sa part, le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni Diène a listé quelques pistes de capitalisation des bonnes pratiques pouvant servir à la république sœur de la RDC. Il a cité le traitement des eaux usées, la valorisation des produits dérivés de l’assainissement (boues stabilisées, eaux épurées, la cogénération par la production de biogaz, etc.), la mobilisation des investissements, la conduite des projets structurants… « Les missions de Benchmarking ont ceci de commun : le partage et la capitalisation des bonnes pratiques et des expériences. Ces missions permettent également aux pays de faire des bonds, avec une économie de temps, en évitant de réinventer la roue », a souligné le Directeur Général de l’ONAS.
 
Faudrait-il rappeler l’Association africaine de l’Eau (AAE) avec l’appui financier de la Fondation Bill et Melinda GATES (FBMG), pour une période de trois ans (2016-2018), avait initié en décembre 2015 la mise en œuvre du projet intitulé – « Renforcement des capacités des opérateurs africains d’assainissement par des Partenariats d’apprentissage entre pairs (RASOP-Africa) ». « À travers ce projet, l’AAE, a favorisé la mise en place de stratégies de gestion de l’assainissement autonome et des boues de vidange dans cinq villes africaines : Bamako (Mali), Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), Yaoundé (Cameroun), Kampala (Ouganda) et Lusaka (Zambie) », a brossé le Directeur Général de l’ONAS, Séni Diène.  

La mobilisation des ressources financières
 
Lors de la réunion tenue, le 13 juillet 2026, à la salle de conférence de la Direction Générale de l’ONAS, le financement de l’assainissement est largement revenu dans les interventions.  À la vérité, le sous-financement du sous-secteur est commun à beaucoup de pays d’Afrique. « En Afrique, nos pays ont presque les mêmes problèmes dans le domaine de l’assainissement et de l’accès à l’eau potable. Nous faisons face à un déficit de financement. Nos pays traînent des gaps ralentissant la marche vers l’atteinte des Objectifs de Développement durable (ODD) en 2030. D’ailleurs, le sous-financement du secteur a été cité comme un défi persistant lors du 23e Congrès et Exposition international de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA) à Yaoundé au mois de février dernier », a avancé le Dg de l’ONAS.
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Lundi 13 Juillet 2026
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