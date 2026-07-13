Détroit d'Ormuz : Trump instaure un « blocus iranien » et exige 20 % de la valeur des marchandises en transit

Le président américain Donald Trump a annoncé, via son réseau social Truth Social, une modification radicale de la stratégie des États-Unis dans le détroit d’Ormuz.
Le chef de l'exécutif américain a officialisé le rétablissement de ce qu'il qualifie de « blocus iranien ». Selon cette nouvelle directive, les forces américaines restreindront exclusivement la circulation des navires iraniens effectuant des échanges commerciaux avec la République islamique. Le président a toutefois précisé que la liberté de navigation serait intégralement maintenue pour tous les autres navires transitant par ce point de passage stratégique pour l'approvisionnement pétrolier mondial.
Revendiquant un nouveau rôle de leadership, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient désormais agir en tant que « protecteurs du détroit d’Ormuz ».
Cette posture sécuritaire s'accompagne d'une mesure financière inédite : Washington a annoncé son intention de prélever une taxe équivalant à 20 % de la valeur de toutes les marchandises transitant par le détroit. Présentée par la Maison-Blanche comme une redevance pour la « fourniture de sécurité », cette mesure vise à couvrir les coûts logistiques et militaires engagés par les États-Unis pour maintenir la stabilité de la voie navigable.
Le chef de l'exécutif américain a officialisé le rétablissement de ce qu'il qualifie de « blocus iranien ». Selon cette nouvelle directive, les forces américaines restreindront exclusivement la circulation des navires iraniens effectuant des échanges commerciaux avec la République islamique. Le président a toutefois précisé que la liberté de navigation serait intégralement maintenue pour tous les autres navires transitant par ce point de passage stratégique pour l'approvisionnement pétrolier mondial.
Revendiquant un nouveau rôle de leadership, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient désormais agir en tant que « protecteurs du détroit d’Ormuz ».
Cette posture sécuritaire s'accompagne d'une mesure financière inédite : Washington a annoncé son intention de prélever une taxe équivalant à 20 % de la valeur de toutes les marchandises transitant par le détroit. Présentée par la Maison-Blanche comme une redevance pour la « fourniture de sécurité », cette mesure vise à couvrir les coûts logistiques et militaires engagés par les États-Unis pour maintenir la stabilité de la voie navigable.
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