Détroit d'Ormuz : Trump instaure un « blocus iranien » et exige 20 % de la valeur des marchandises en transit

​Le président américain Donald Trump a annoncé, via son réseau social Truth Social, une modification radicale de la stratégie des États-Unis dans le détroit d’Ormuz.



​Le chef de l'exécutif américain a officialisé le rétablissement de ce qu'il qualifie de « blocus iranien ». Selon cette nouvelle directive, les forces américaines restreindront exclusivement la circulation des navires iraniens effectuant des échanges commerciaux avec la République islamique. Le président a toutefois précisé que la liberté de navigation serait intégralement maintenue pour tous les autres navires transitant par ce point de passage stratégique pour l'approvisionnement pétrolier mondial.



​Revendiquant un nouveau rôle de leadership, Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient désormais agir en tant que « protecteurs du détroit d’Ormuz ».



​Cette posture sécuritaire s'accompagne d'une mesure financière inédite : Washington a annoncé son intention de prélever une taxe équivalant à 20 % de la valeur de toutes les marchandises transitant par le détroit. Présentée par la Maison-Blanche comme une redevance pour la « fourniture de sécurité », cette mesure vise à couvrir les coûts logistiques et militaires engagés par les États-Unis pour maintenir la stabilité de la voie navigable.