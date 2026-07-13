Attaque de Sonko contre le Chef de l’Etat: La Coalition Diomaye Président dénonce les « propos scandaleux » et appelle au respect de l’institution suprême

La Coalition Diomaye Président a réagi ce lundi aux propos tenus par Ousmane Sonko lors de l’inauguration du siège de PASTEF à Mbacké. Dans son communiqué, la coalition dit exprimer sa « vive indignation » face à des déclarations qu’elle qualifie de scandaleuses, estimant qu’elles traduisent une rupture avec l’esprit de responsabilité attendu de tout dirigeant.
Le texte juge regrettable que le président de l’Assemblée nationale s’engage, selon ses termes, dans des attaques à caractère personnel visant le chef de l’État, une posture que la coalition estime incompatible avec la fonction qu’il occupe désormais. Pour les signataires, ce comportement n’honore pas la charge de président de l’Assemblée nationale.
La coalition Diomaye président salue la sérénité, l’ouverture et sens des responsabilités, du président de la république, tourné vers l’action et la recherche de solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, « là où d’autres semblent privilégier la confrontation permanente », une allusion à peine voilée à Ousmane Sonko.
La Coalition Diomaye Président réaffirme sa mobilisation aux côtés du chef de l’État et son engagement à poursuivre, avec les Sénégalais, le projet de transformation nationale.
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