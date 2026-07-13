Économie bleue :Le PR Bassirou Diomaye Faye fixe le cap d’une nouvelle ambition maritime

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert le Forum sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l’économie bleue. À cette occasion, le chef de l’État a appelé à mieux exploiter le potentiel maritime du Sénégal, qui dispose de 750 kilomètres de côtes et d’un important réseau fluvial.



Parmi les priorités annoncées figurent la réalisation du port en eau profonde de Ndayane, la modernisation des ports de pêche, le développement de corridors logistiques ainsi que la création d’une grande école des métiers de la mer, appelée à évoluer vers une université spécialisée.



Le président Bassirou Diomaye Faye souhaite ainsi faire de l’espace maritime un véritable levier de souveraineté, de développement économique et de désenclavement des territoires insulaires et éloignés.