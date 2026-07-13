De la primature à l’opposition : Idrissa Fall Cissé fait un récapitulatif des sorties politiques d’Ousmane Sonko depuis 2024

Idrissa Fall Cissé a publié un récapitulatif chronologique des apparitions publiques et politiques d’Ousmane Sonko durant son mandat de Premier ministre, ainsi que depuis son limogeage en mai 2026. Ce document, diffusé sur les réseaux sociaux, se veut une critique implicite de ce qu’il qualifie d’un chef de gouvernement « tout puissant » mais “sans leviers”, pointant la multiplication des meetings, lives et rassemblements politiques durant l’exercice de ses fonctions.







La liste établie par Idrissa Fall Cissé recense une quinzaine d’événements survenus entre mai 2024 et mars 2026, incluant la conférence avec Jean-Luc Mélenchon à l’Université Cheikh Anta Diop le 16 mai 2024, plusieurs meetings au Grand Théâtre, à Dakar Arena et au stade Léopold Sédar Senghor, ainsi que des sorties à l’international, notamment à Monza en Italie en septembre 2025. Le document mentionne également de nombreux lives sur les plateformes personnelles de Sonko, des réunions de la coalition APTE et du Conseil national de Pastef, ainsi que des meetings dans plusieurs localités du pays comme Guinguinéo, Mbouling ou Fissel.







09 Juin 2024: Meeting politique grand théâtre







20 Août 2024: Live sur ses plateformes







16 Octobre 2024: Live sur ses plateformes







Le 19 Octobre 2024: Meeting à Dakar Arena







12 Novembre 2024: Live sur ses plateformes







Le 05 Janvier 2025: Live sur ses plateformes







Le 01 Juillet 2025: Live sur ses plateformes







Le 10 Juillet 2025: Conseil National de Pastef (le Président manque d’autorité)







Le 13 Septembre 2025: Meeting à Monza Italie







Le 25 Octobre 2025: Live annonce Térameeting







Le 07 Novembre: Live waajal le 08 Novembre







Le 08 Novembre: Térameeting parking Stade Léopold Sedar Senghor







Le 09 Décembre 2025: Journée des martyrs







Le 01 Janvier 2026: Meeting aux 72 heures des Journées culturelles de Passy







Le 07 - 08 Février 2026: Meeting Guinguineo, Mbouling, Mboss, Mbadakhoune, Khelcom Birame, Gagnick…







01 Mars 2026: Waxtaan ak PROS : un rendez-vous avec les militants sur ses différents plateformes







Le 14 Mars 2026: Réunion Coalition APTE à l’hôtel Azalaï







Samedi 28 Mars 2026: meeting Inauguration siège PASTEF FISSEL

