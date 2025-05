Violences faites aux femmes : La députée Anta Babacar Ngom interpelle le Président de la République

La parlementaire Anta Babacar Ngom suggère une réforme du code de la famille pour éradiquer le féminicide, un fléau devenu de plus en plus fréquent au Sénégal.



Venue participer au sit-in organisé par les associations féministes et féminines du Sénégal, la leader du parti politique "Alternative pour la Relève Citoyenne" (ARC) a qualifié ces actes d'intolérables et a promis de porter ce combat au niveau de l’Assemblée Nationale. Elle a également souligné que les autorités compétentes doivent prendre des décisions fermes pour freiner ce phénomène.