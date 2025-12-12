Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...".

Lors de la célébration de l'anniversaire de Macky Sall par des jeunes de l'Apr à Thiès, le député Abdou Mbow, a encore indexé les tares du régime en place. "Nous avons élu à la tête de ce pays des autorités qui n'ont pas de vision, qui ne disent pas la vérité, qui ne savent pas comment travailler, qui n'ont posé aucun acte depuis qu'elles sont là, qui sont arrogantes et qui ne savent pas comment travailler pour qu'un pays puisse aller de l'avant", a-t-il fustigé.

Fort de ce constat, M. Mbow a appelé à la remobilisation pour la reprise des destinées de ce pays. "Il faut qu'on travaille à la reconquête du pouvoir en organisant notre parti comme on est en train de le faire parce que pendant tout le mois de décembre, l'Alliance pour la République va organiser dans les 46 départements des assemblées générales pour installer les secrétaires exécutifs départementaux. Cela ne s'est jamais fait auparavant, mais cela montre l'ambition que nous avons pour reconquérir le pouvoir", a-t-il argué.

S'agissant du fameux retour du président Macky Sall au Sénégal, Abdou Mbow s'est voulu clair. "Souvent, les gens disent oui le président va venir, on n'est pas encore à ce niveau parce que le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte, dépendra d'un moment, mais on ne peut pas se lever pour dire que oui le président va venir. Il va venir faire quoi dans ce pays? Il faudrait d'abord qu'on se batte, qu'on s'organise, qu'on puisse avoir une organisation politique capable d'accueillir un leader de la trempe du président Macky Sall. Il faut dire que le président Macky Sall a déjà fait ce qu'il devait faire dans ce pays. C'est un homme qui a occupé tous les postes de responsabilité jusqu'à être président de la République 2 fois. Que n'a-t-il pas fait dans ce pays sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan social, et ce dans tous les secteurs?

Je pourrais énumérer du matin au soir les réalisations du président Macky Sall sans terminer parce qu'il a transformé structurellement l'économie de ce pays", s'est-il réjoui.