Thiès- Setal Suniou Rail: les cheminots en phase avec le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda...

Les rideaux sont tombés sur la semaine “Setal Souniou Rail”, lancée le 8 décembre et consacrée au rangement et au nettoyage des sites, gares, bâtiments administratifs et ateliers de Bel Air à Tambacounda, des chemins de fer du Sénégal. En effet, les responsables et agents des chemins de fer du Sénégal s'étaient mobilisés depuis plusieurs jours afin de procéder au toilettage des rails et autres sites.

Face à la presse ce vendredi matin (12 décembre), les cheminots, par la voix de Babacar Gaye, secrétaire général du Sutrail, se disent confiants quant à la relance et au développement du réseau ferroviaire à travers l'engagement de l'État sur le règlement du passif social et le lancement en conseil des ministres pour le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda à écartement standard.

La journée était aussi une occasion de partager les résultats de cette initiative et sensibiliser les populations riveraines sur la protection des emprises ferroviaires...