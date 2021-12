Violences en période électorale : Les professionnels des médias sensibilisés sur la prévention des risques.

Considérés comme un vecteur essentiel dans la transmission des informations destinées au public, les médias sont aujourd'hui incontournables dans le processus des élections au Sénégal. Il faudra alors une bonne prise en charge de la question liée à la diffusion d'informations. Il est vrai que le Sénégal est l'un des rares pays africains à n'avoir pas connu de coup d’État ou de situation d'instabilité majeure. Toutefois, les joutes électorales représentent une menace non-négligeable à la paix et la stabilité.



Pour éviter d'éventuelles violences, WANEP Sénégal, dans son rôle avant-gardiste et de facilitateur à travers le développement des mécanismes en édification de la paix en vue de la coopération entre les praticiens des organisations de la société civile au Sénégal tout en encourageant des réponses coopératives aux violents conflits, a organisé en collaboration avec le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), un atelier de sensibilisation des professionnels des médias, ce mercredi et demain jeudi, sur la thématique



"Sensibilisation des professionnels des médias sur leur rôle dans la préservation de la paix et la sécurité en période électorale". L'objectif est d'asseoir un climat de paix en rappelant à ces professionnels, le rôle crucial qui est le leur dans la préservation de la paix et de la sécurité en tout temps, a fortiori en période électorale.



À l'issue de cet atelier de sensibilisation, il sera mis en exergue les différentes propositions des acteurs qui seront formulées sous forme de recommandations pour leur application sur le terrain. Dans cette phase importante de matérialisation, les relais communautaires, la société civile et d'autres intervenants vont soutenir les médias pour leur faciliter la tâche qui vise à pacifier l'espace en mettant à leur disposition la bonne information...