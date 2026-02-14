Violences à l’UCAD : La CNDH appelle à l’apaisement et aux concertations

La Commission nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) a lancé une mission d’enquête conjointe avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme suite aux graves incidents survenus le 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba. Dirigée par le Professeur Amsatou Sow Sidibé, la délégation a entamé une série de rencontres et de visites pour faire la lumière sur les événements tragiques qui ont endeuillé le campus universitaire.







La CNDH et le HCDH-BRAO ont d’abord visité le Centre hospitalier Idrissa Pouye afin d’évaluer l’état de santé des étudiants blessés lors des affrontements. La mission s’est ensuite rendue au commandement de la Police Centrale de Dakar pour échanger sur le déroulement des événements et s’assurer du respect des garanties procédurales dans le cadre des enquêtes en cours.







Les responsables de la mission ont également rencontré les dirigeants des amicales d’étudiants actuellement en garde à vue. Par ailleurs, une visite de condoléances a été effectuée auprès de la famille de la victime, Abdoulaye Ba.

