Bilan 2025 de la Gendarmerie nationale : 10 407 infractions traitées, 1 640 crimes élucidés, 54 interpellations pour traite des personnes et 99 cybercrimes résolus

En 2025, la Gendarmerie nationale du Sénégal a consolidé ses efforts pour contenir la criminalité sur l’ensemble du territoire. Au total, 10 407 infractions ont été traitées, dont 1 640 crimes et 8 767 délits, reflétant l’ampleur des menaces pesant sur les citoyens et les biens, renseigne le colonel Abdoulaye Camara, qui présentait le rapport 2025 des activités de la Gendarmerie. Les interventions ont couvert divers types de criminalité, allant des coups et blessures (1 291 cas) aux vols simples (1 663), vols aggravés (837), abus de confiance (796) et escroqueries (689). Cette dynamique illustre la vigilance constante et l’engagement opérationnel de la Gendarmerie nationale pour protéger la population.







Sur le plan géographique, Dakar reste la région la plus criminogène avec 2 946 crimes et délits recensés, suivie par des zones fortement urbanisées comme Tambacounda. À l’inverse, les régions de Kaolack, Matam et Seydou enregistrent des niveaux de criminalité plus modérés, avec un taux d’élucidation impressionnant de 99 %. Ces données démontrent la capacité de la Gendarmerie à adapter ses dispositifs en fonction des contextes locaux et à concentrer ses moyens sur les zones à risque élevé.







Face aux nouvelles formes de criminalité, la Gendarmerie a renforcé ses dispositifs de prévention et de détection, notamment dans le domaine numérique. En 2025, 99 cas de criminalité informatique ont été constatés et tous élucidés, illustrant l’efficacité de ses stratégies de lutte contre les infractions liées aux technologies. Les opérations régulières, les patrouilles accrues et le développement du renseignement ont également permis d’améliorer la sécurité dans les zones sensibles et le long des corridors de trafic.







Le bilan de l’année 2025 met en lumière une amélioration notable de la répression et de la prévention de la criminalité. Le nombre de personnes déférées a suivi une tendance à la hausse (+6,24 %), tandis que le taux d’élucidation des infractions a progressé de 5,19 %.

