Bilan 2025 de la Gendarmerie nationale : 10 407 infractions traitées, 1 640 crimes élucidés, 54 interpellations pour traite des personnes et 99 cybercrimes résolus


En 2025, la Gendarmerie nationale du Sénégal a consolidé ses efforts pour contenir la criminalité sur l’ensemble du territoire. Au total, 10 407 infractions ont été traitées, dont 1 640 crimes et 8 767 délits, reflétant l’ampleur des menaces pesant sur les citoyens et les biens, renseigne le colonel Abdoulaye Camara, qui présentait le rapport 2025 des activités de la Gendarmerie. Les interventions ont couvert divers types de criminalité, allant des coups et blessures (1 291 cas) aux vols simples (1 663), vols aggravés (837), abus de confiance (796) et escroqueries (689). Cette dynamique illustre la vigilance constante et l’engagement opérationnel de la Gendarmerie nationale pour protéger la population.

 

Sur le plan géographique, Dakar reste la région la plus criminogène avec 2 946 crimes et délits recensés, suivie par des zones fortement urbanisées comme Tambacounda. À l’inverse, les régions de Kaolack, Matam et Seydou enregistrent des niveaux de criminalité plus modérés, avec un taux d’élucidation impressionnant de 99 %. Ces données démontrent la capacité de la Gendarmerie à adapter ses dispositifs en fonction des contextes locaux et à concentrer ses moyens sur les zones à risque élevé.

 

Face aux nouvelles formes de criminalité, la Gendarmerie a renforcé ses dispositifs de prévention et de détection, notamment dans le domaine numérique. En 2025, 99 cas de criminalité informatique ont été constatés et tous élucidés, illustrant l’efficacité de ses stratégies de lutte contre les infractions liées aux technologies. Les opérations régulières, les patrouilles accrues et le développement du renseignement ont également permis d’améliorer la sécurité dans les zones sensibles et le long des corridors de trafic.

 

Le bilan de l’année 2025 met en lumière une amélioration notable de la répression et de la prévention de la criminalité. Le nombre de personnes déférées a suivi une tendance à la hausse (+6,24 %), tandis que le taux d’élucidation des infractions a progressé de 5,19 %.

Autres articles
Jeudi 12 Février 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thierno Alassane Sall : « Le régime place ses ambitions au-dessus de la vie humaine »

Thierno Alassane Sall : « Le régime place ses ambitions au-dessus de la vie humaine » - 12/02/2026

Mort d’Abdoulaye Ba : La CAP de l’APR exige la démission du Ministre de l’Intérieur et interpelle les universitaires

Mort d’Abdoulaye Ba : La CAP de l’APR exige la démission du Ministre de l’Intérieur et interpelle les universitaires - 12/02/2026

Rapport-Migration irrégulière : plus de 2 700 migrants interceptés en 2025, le Sénégal au cœur des routes clandestines ( Gendarmerie)

Rapport-Migration irrégulière : plus de 2 700 migrants interceptés en 2025, le Sénégal au cœur des routes clandestines ( Gendarmerie) - 12/02/2026

Sécurité des JOJ 2026 : la Gendarmerie va déployer 5 000 hommes, 500 véhicules et renforts aériens et maritimes

Sécurité des JOJ 2026 : la Gendarmerie va déployer 5 000 hommes, 500 véhicules et renforts aériens et maritimes - 12/02/2026

Gendarmerie nationale : le bilan 2025 ouvre la voie aux priorités et innovations pour 2026

Gendarmerie nationale : le bilan 2025 ouvre la voie aux priorités et innovations pour 2026 - 12/02/2026

[ Contribution ] Retour sur la barbarie des FDS : mémoire d’un étudiant rescapé (Pathé Baïla Barry)

[ Contribution ] Retour sur la barbarie des FDS : mémoire d’un étudiant rescapé (Pathé Baïla Barry) - 12/02/2026

Incendies, noyades, causes indéterminées : la Gendarmerie nationale alerte sur la progression des décès non criminels

Incendies, noyades, causes indéterminées : la Gendarmerie nationale alerte sur la progression des décès non criminels - 12/02/2026

62 % de la criminalité au Sénégal liée au vol de bétail : un défi sécuritaire et économique

62 % de la criminalité au Sénégal liée au vol de bétail : un défi sécuritaire et économique - 12/02/2026

5 tonnes de drogue saisies : la Gendarmerie nationale assène un coup aux réseaux de trafic de stupéfiants en 2025

5 tonnes de drogue saisies : la Gendarmerie nationale assène un coup aux réseaux de trafic de stupéfiants en 2025 - 12/02/2026

Affaire des 18 supporters sénégalais : Le procès encore renvoyé au 19 février

Affaire des 18 supporters sénégalais : Le procès encore renvoyé au 19 février - 12/02/2026

Collecte et traitement des données personnelles : la CDP publie son rapport du 4ᵉ trimestre 2025

Collecte et traitement des données personnelles : la CDP publie son rapport du 4ᵉ trimestre 2025 - 12/02/2026

Ordonnance de la chambre d’accusation sur le cas Farba Ngom: Le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation

Ordonnance de la chambre d’accusation sur le cas Farba Ngom: Le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation - 12/02/2026

Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN décrètent une cessation de toute activité pédagogique...

Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN décrètent une cessation de toute activité pédagogique... - 12/02/2026

Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026

Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026 - 12/02/2026

« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur

« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur - 12/02/2026

3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action

3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action - 12/02/2026

Les Mercredis de l’AJSPD : Le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam clarifie le blocage des négociations entre les acteurs de la santé et le gouvernement

Les Mercredis de l’AJSPD : Le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam clarifie le blocage des négociations entre les acteurs de la santé et le gouvernement - 12/02/2026

Jaxaay : démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos

Jaxaay : démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos - 12/02/2026

Homosexualité et transmission volontaire du VIH Sida : Mballo Dia Thiam demande l’adoption d’une loi d’examen prénuptial pour la réduction du taux de prévalence

Homosexualité et transmission volontaire du VIH Sida : Mballo Dia Thiam demande l’adoption d’une loi d’examen prénuptial pour la réduction du taux de prévalence - 12/02/2026

UCAD- Suspension des amicales : le Collectif des Amicales dénonce une “décision autoritaire”, une “tentative d’étouffement” et exige vérité et justice… l’UCAD au bord d’une nouvelle crise majeure

UCAD- Suspension des amicales : le Collectif des Amicales dénonce une “décision autoritaire”, une “tentative d’étouffement” et exige vérité et justice… l’UCAD au bord d’une nouvelle crise majeure - 12/02/2026

Autonomisation des femmes, lutte contre les MGF : La chanteuse Dieyna Baldé s’engage auprès des filles et des femmes de Kolda…

Autonomisation des femmes, lutte contre les MGF : La chanteuse Dieyna Baldé s’engage auprès des filles et des femmes de Kolda… - 12/02/2026

Promesses de campagne contre l'homosexualité : le maire de Thiès-Ouest Mamadou Djitté dit ses quatre vérités...

Promesses de campagne contre l'homosexualité : le maire de Thiès-Ouest Mamadou Djitté dit ses quatre vérités... - 12/02/2026

Abus de confiance : Modou Mbengue condamné à payer 10,3 millions FCFA à la députée Amy Ndiaye Gniby

Abus de confiance : Modou Mbengue condamné à payer 10,3 millions FCFA à la députée Amy Ndiaye Gniby - 12/02/2026

UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre

UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre - 12/02/2026

La responsable des femmes de la RV convoquée : Thierno Alassane Sall prend la parole

La responsable des femmes de la RV convoquée : Thierno Alassane Sall prend la parole - 11/02/2026

Incidents violents à l’UCAD : 109 étudiants assistés par l’AJAS à la Sûreté Urbaine… d’autres interpellations signalées

Incidents violents à l’UCAD : 109 étudiants assistés par l’AJAS à la Sûreté Urbaine… d’autres interpellations signalées - 11/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : « Nous devons assumer entièrement la responsabilité... » (Waly Diouf Bodian)

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : « Nous devons assumer entièrement la responsabilité... » (Waly Diouf Bodian) - 11/02/2026

Mort d’Adama Traoré: le non-lieu est définitif, la famille se tourne vers la justice européenne

Mort d’Adama Traoré: le non-lieu est définitif, la famille se tourne vers la justice européenne - 11/02/2026

Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai

Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai - 11/02/2026

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda)

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda) - 11/02/2026

RSS Syndication