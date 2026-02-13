Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients

Lors de l'inauguration de sa nouvelle agence à Dakar, Anne Rigail, Directrice Générale d'Air France, a présenté les investissements réalisés pour améliorer l'expérience des passagers sur la ligne Paris-Dakar. Une série d'annonces qui confirme l'importance stratégique de cette destination pour la compagnie. En effet, Air France a équipé la ligne Dakar de ses cabines les plus récentes. Le Boeing 777-300 qui assure la liaison propose désormais 48 places en classe affaires, 48 en premium économique et 370 sièges au total. La Directrice Générale a rappelé que les clients dakarois avaient exprimé ce souhait lors de sa dernière visite et que la compagnie y a rapidement répondu.







La restauration à bord évolue également. Après avoir fait appel à des chefs étoilés au départ de Paris, Air France étend cette démarche à ses escales africaines. Très prochainement, le chef Maurice Sako signera les plats proposés aux passagers embarquant à Dakar, valorisant ainsi la gastronomie sénégalaise. Autre nouveauté majeure, le wi-fi à très haut débit qui sera gratuit sur tous les avions d'ici la fin de l'année.







Actuellement disponible sur 30 % de la flotte, soit une soixantaine d'appareils, ce service sera généralisé dans les prochains mois. Les passagers pourront rester connectés comme à la maison, tout en gardant la possibilité de profiter du voyage sans écran.







Ces investissements témoignent, selon la Directrice Générale, de la place particulière de Dakar dans le réseau africain d'Air France. Le programme de fidélisation Flying Blue rencontre d'ailleurs un franc succès en Afrique de l'Ouest, et est désigné meilleur programme au monde par Point.me deux années de suite. Pour Anne Rigail, ces améliorations illustrent la stratégie de la compagnie qui consiste notamment, à améliorer en permanence le service aux clients sur ses lignes phares, dont Paris-Dakar fait partie.

