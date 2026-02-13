Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains

L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a déféré ce jour quatre individus devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis.



Les mis en cause sont poursuivis pour proxénétisme et défaut d’inscription au fichier sanitaire.



Selon une note de la Police, l’enquête a été ouverte à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état des activités suspectes d’une ressortissante étrangère établie au quartier HLM de Saint-Louis. Celle-ci était soupçonnée de recruter de jeunes étrangères à des fins d’exploitation sexuelle.



Les investigations ont permis d’identifier deux appartements situés aux HLM et à Boudiouck, qui servaient de lieux d’hébergement et d’exploitation. Lors des descentes effectuées par les enquêteurs, la proxénète présumée a été interpellée, ainsi qu’une victime, le gardien de l’appartement de Boudiouck et un collaborateur.



D’après les éléments de l’enquête, la mise en cause aurait eu recours à un intermédiaire basé à Rosso pour recruter les jeunes femmes, moyennant une commission comprise entre 20 000 et 40 000 FCFA par personne.



La victime entendue par les enquêteurs a déclaré ne pas pouvoir circuler librement et ne sortir qu’en présence du gardien. Ce dernier collectait quotidiennement les revenus issus des passes. Selon ses déclarations, elle ne percevait qu’une rémunération mensuelle fixe de 95 000 FCFA.



L’intermédiaire présumé, basé à Rosso, a également été interpellé au cours de l’enquête.



Les quatre suspects ont été présentés au parquet et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles autres victimes.

