Situation économique, universitaire...: l'analyse froide de l'ex-députée Maimouna Sène

Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, l'ex-députéé, Maimouna Sène, a fait une analyse froide de la situation économique du pays. De la crise universitaire, en passant par une " économie en sursis", " l'indécision au sommet de l’État", à la justice et la presse, elle a dressé un tableau sombre de la situation actuelle du pays.

​" Le Sénégal, jadis phare de la démocratie en Afrique de l’Ouest, traverse aujourd’hui une zone de turbulences sans précédent. À l’heure où les défis mondiaux imposent une vision claire et une main ferme, notre pays semble s’enfoncer dans une crise de direction où l’amateurisme le dispute à l’indécision. En tant qu’opposition consciente de ses responsabilités, nous ne pouvons plus nous taire devant l’incapacité manifeste de l’exécutif à diriger sereinement notre nation.

​Une Université en Deuil, Symptôme d'un État Répressif

​La tragédie récente à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), marquée par le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ, est le cri de douleur d’une jeunesse trahie. Alors que le régime de Pastef avait promis de rompre avec les méthodes du passé, nous assistons à une escalade de la violence policière. La suspension des structures étudiantes et l’arrestation massive de jeunes ne sont pas des signes de force, mais les aveux d’une impuissance à dialoguer. On ne dirige pas une nation en matant sa propre jeunesse.

​Nous avons une Économie en Sursis : Entre Dette et Déni



​Le constat économique est alarmant. Sous le couvert d’un "souverainisme" de façade, le gouvernement actuel conduit le Sénégal vers une impasse financière.

​La Dette : Avec un ratio qui frôle les sommets (132% du PIB selon les derniers audits), le pays est asphyxié.

​La Vie Chère : Malgré les promesses de baisse des prix, le "mal-vivre généralisé" s’installe dans chaque foyer.

​Incohérence au Sommet : Le pays assiste, médusé, aux tiraillements entre le ministère des Finances et la Primature sur la conduite à tenir face au FMI. Cette dualité de commandement paralyse l’investissement et fait fuir les partenaires stratégiques.

​Le Spectre du "Duo Inopérant"

​Le Sénégal souffre aujourd'hui d'une crise de l'autorité. Qui décide réellement ? Cette ligne de commandement floue entre la Présidence et la Primature crée une instabilité institutionnelle délétère. Le temps politique n'est plus à la gestion des équilibres internes d'un parti, mais à l'urgence nationale. L'indécision au sommet de l'État n'est plus une simple rumeur, c'est une réalité qui entrave l'action publique.

Une Justice et une Presse sous Pression

​La traque des voix dissidentes, l’arrestation de journalistes et de chroniqueurs comme Modou Fall, prouvent que le pouvoir actuel s'est enfermé dans une paranoïa sécuritaire. La rupture promise s'est transformée en une continuité des pires pratiques : instrumentalisation de la justice et bâillonnement de la presse.

​Notre Appel : L'Urgence d'un Sursaut National

​L’opposition n’est pas là pour seulement critiquer, elle est là pour alerter. Le Sénégal n'est pas un laboratoire d'expérimentations populistes. Nous exigeons :

​La libération immédiate des détenus d'opinion et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences à l'UCAD.

​Un dialogue national sincère et non un simulacre, pour redéfinir les priorités économiques. La fin de la dualité au sommet de l'État qui empêche toute sérénité décisionnelle. Si le gouvernement actuel ne peut assurer la sécurité et la prospérité des Sénégalais, il doit en tirer les conséquences. La sérénité ne se décrète pas, elle se construit par la compétence et le respect des institutions".

Honorable Maimouna Sène, membre du secrétariat exécutif national de l'APR.