Sindia : L’école prise pour cible par des étudiants grévistes, l’élève de 12 ans tué par un jet de pierre à la tête

L’émotion et la consternation sont, depuis avant-hier mercredi, les sentiments les mieux partagés chez les élèves et le personnel enseignant du lycée de Sindia, dans le département de Mbour, renseignent nos confrères de l'Observateur. Sous le choc, ils peinent encore à réaliser la mort de l’un des leurs, un élève répondant au nom de S. Camara.



L’élève, en classe de 6e, aurait été mortellement atteint à la tête par une pierre lancée dans la cour de l’école, dans le contexte d’une grève initiée, selon les premiers témoignages, par des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, de retour dans leur localité suite à la fermeture du campus.



Les faits trouvent leur origine à Dakar, où l’UCAD était fermée. Des étudiants en grève contre la suspension des cours avaient regagné leurs localités d’origine. À Sindia, un groupe d’entre eux aurait décidé de perturber le déroulement normal des cours au lycée communal.



Ils se seraient dirigés vers les salles de classe pour faire sortir les élèves, en guise de protestation contre la décision gouvernementale. La panique s’installe, les élèves sortent en masse dans la cour, le lycée devient le théâtre d’une scène de confusion, souligne le journal l'Obs.



C’est dans ce contexte que le jeune S. Camara aurait reçu une pierre à la tête. Grièvement blessé, il s’effondre. Ses camarades et les enseignants interviennent rapidement pour lui porter secours. Évacué au district sanitaire de Popenguine, il est pris en charge et placé en soins intensifs. Son pronostic vital est engagé. Il succombera à ses blessures le mercredi matin sur son lit d’hôpital.



Informés du drame, ses camarades ont observé une situation de profonde détresse. Le corps de l’élève a été remis à sa famille après les formalités d’usage et inhumé le même jour, vers 18 heures, au cimetière musulman de Sindia.



Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier l’auteur du jet de pierre.

