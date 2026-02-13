Perturbations dans le système éducatif : La COSYDEP a initié des pourparlers entre le gouvernement et les syndicats

Le système éducatif sénégalais traverse une période de fortes turbulences, marquée par une dégradation du climat social. Alertes, menaces et mouvements de contestation se multiplient, avec des grèves d’élèves, d’étudiants et d’enseignants à différents niveaux.



Face à cette situation préoccupante, la COSYDEP (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique) a pris l’initiative de réunir les différentes parties prenantes autour d’une rencontre multi-acteurs, tenue ce jeudi 12 février 2026. L'objectif est de mieux cerner les difficultés et proposer des solutions concrètes pour assurer le bon déroulement de l’année scolaire.



La rencontre a réuni les ministères de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, des Finances, de la Fonction publique et de l’Urbanisme. Étaient également présents des représentants des syndicats du G7, des élèves, des étudiants, des parents d’élèves ainsi que des ONG nationales. Des représentants de la Présidence de la République, de la Primature et de l’Assemblée nationale ont aussi pris part aux échanges.



Pour le directeur exécutif de la COSYDEP, l’essentiel est désormais d’adopter une posture proactive afin d’anticiper les tensions. Après avoir écouté toutes les parties, il s’est dit rassuré par la qualité des échanges et les propositions formulées. Toutefois, il reconnaît que des efforts restent à consentir et qu’il est urgent de planifier un dispositif capable de répondre aux besoins exprimés.



Il insiste notamment sur la nécessité de renforcer la communication avec les organisations syndicales et le grand public, à travers les organisations de la société civile. L’espoir exprimé est d’éviter un cinquième plan d’action, grâce à des signaux concrets attendus du gouvernement pour garantir la stabilité et améliorer les performances du système éducatif.



Présent à la rencontre, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a salué l’initiative de la COSYDEP. Selon lui, les négociations doivent se dérouler dans un cadre propice, fondé sur l’écoute et la recherche consensuelle de solutions durables.



Au terme des discussions, un consensus a été trouvé sur les formats de négociation à adopter. Les acteurs ont convenu de définir les points à inscrire à l’ordre du jour afin d’aboutir à une paix sociale durable dans le secteur.



Au nom des syndicats, Yakhya Fall, secrétaire général national du CUSEMS Authentique, a indiqué que la rencontre a permis d’exposer l’ensemble des points revendicatifs du secteur de l’éducation et de la formation, tout en recueillant les propositions du gouvernement.



Selon lui, certaines incompréhensions ont été levées, ouvrant la voie à une méthodologie de travail plus performante et efficiente pour le règlement des questions posées. Il précise que les revendications des enseignants visent avant tout l’amélioration du système éducatif.



À l’issue de la réunion, des échéances ont été fixées pour permettre aux parties de se retrouver et d’évaluer les propositions concrètes que le gouvernement mettra sur la table.

