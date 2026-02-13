Travaux au Poste de Hann : La Senelec annonce une coupure d’électricité dimanche dans plusieurs quartiers de Dakar et Guédiawaye

La Senelec informe sa clientèle qu’une coupure générale d’électricité interviendra ce dimanche 15 février 2026, de 8h à 16h, en raison de travaux programmés au poste de Hann.



Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du renforcement et de l’amélioration de la qualité de service du réseau électrique.



Selon le communiqué de la Direction de la Distribution daté du 10 février 2026, les perturbations vont concerner les zones suivantes : Golf Nord, Hamo, Dalifort, une partie des Maristes, ainsi que les industries situées sur la route de Rufisque à Pikine et Dalifort.

