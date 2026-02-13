Travaux au Poste de Hann : La Senelec annonce une coupure d’électricité dimanche dans plusieurs quartiers de Dakar et Guédiawaye

La Senelec informe sa clientèle qu’une coupure générale d’électricité interviendra ce dimanche 15 février 2026, de 8h à 16h, en raison de travaux programmés au poste de Hann.
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du renforcement et de l’amélioration de la qualité de service du réseau électrique.
Selon le communiqué de la Direction de la Distribution daté du 10 février 2026, les perturbations vont concerner les zones suivantes : Golf Nord, Hamo, Dalifort, une partie des Maristes, ainsi que les industries situées sur la route de Rufisque à Pikine et Dalifort.
La Senelec présente ses excuses aux clients impactés et précise que ses équipes techniques seront mobilisées afin d’assurer la bonne exécution des travaux et un rétablissement de l’alimentation dans les meilleurs délais.
-
Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne
-
Célébration du 4 avril dans la cité du rail: Les maires de Thiés se réunissent pour parler d'une seule voix...
-
Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients
-
Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition
-
Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains