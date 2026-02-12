Ordonnance de la chambre d’accusation sur le cas Farba Ngom: Le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation

Babacar Ba, du Forum du Justiciable invite le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar à ne pas se pourvoir en cassation dans l’affaire Farba Ngom. Il estime que la confirmation de la mise en liberté provisoire par la Chambre d’accusation financière consacre l’égalité des citoyens devant la loi.



Le forum du justiciable rappelle que le ministère public avait adopté des positions opposées dans une même affaire impliquant deux citoyens notamment en s’opposant à la libération de Farba Ngom, tout en facilitant celle de Tahirou Sarr. Une posture qualifiée de « traitement déséquilibré » par le juge, contraire à l’esprit de justice. Pour le Forum, un pourvoi en cassation fragiliserait davantage la crédibilité de l’institution judiciaire.



Face à cette incohérence relevée par la Chambre d’accusation, Babacar Ba exhorte le Procureur général à la lucidité et à l’abstention. Toute initiative contraire risquerait, selon lui, d’accentuer la défiance envers une Justice déjà sous le feu des critiques sur son exigence d’impartialité.